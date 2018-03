El PJ afina la estrategia 2017 para retener las bancas en el Senado

Mientras la mesa chica del Partido Justicialista nacional repasaba la realidad misionera, José Luis Gioja levantó la voz: "No hay que buscar una renovación. No necesitamos modelitos de candidatos. Somos peronistas: tenemos que ir por la reconstrucción del partido".

El veterano dirigente sanjuanino no sólo hablaba por él, explicaron luego. Más bien fue una reinterpretación del devenir justicialista post-derrota ante la UCR de 1983 la que quiso trazar el actual presidente del PJ para este 2017: más que caras nuevas, se necesita contener a todos.

Por eso, luego del convite, minutos antes del olvidable partido de la selección argentina en La Paz, en conferencia de prensa evitaron lo que ya habían esquivado en privado: la eventual candidatura de Cristina Fernández de Kirchner. Como a propósito, a la misma hora, la ex Presidenta difundía por las redes una foto entrando a su Instituto Patria, a menos de 10 cuadras de distancia.

Fernando Espinoza, titular del PJ bonaerense, distrito por el cual podría reincidir la también ex senadora, habilitó tanto un escenario de interna como de lista única. Lo mismo que se baraja hace meses. Lo escuchaba a unos metros el ex postulante Daniel Scioli, quien fluctúa con ser o no candidato. Por lo pronto retomó las visitas al Conurbano (hoy tiene otra).

Más allá de hipótesis electorales, con el kirchnerismo, el randazzismo y hasta el massismo como variables, la reunión de los dos tercios del Consejo (50 asistentes de 74), el reencuentro a puertas cerradas en la sede de Matheu al 100 sirvió para motorizar la principal preocupación pejotista para las venideras legislativas: el objetivo de mantener el poderío en el Senado hasta 2019, controlado por el bloque de Miguel Angel Pichetto, uno de los primeros en irse ayer.

En los comicios que arrancan el 13 de agosto con las PASO se renuevan 24 senadores en 8 provincias: Buenos Aires, Misiones, Formosa, Jujuy, La Rioja, San Juan, San Luis y Santa Cruz; tres en cada una. Un informante detalló el estado de situación de cada distrito. Un foco estuvo puesto en Jujuy, que tiene al ex gobernador mendocino Celso Jaque de interventor tras apartar al vicegobernador Carlos Haquim por massista.

Como estaba previsto, la cumbre cerró con un documento de apoyo a la marcha cegetista del 6A (con cambio en el texto original que hablaba de "centrales obreras" hasta que los sindicalistas acotaron que CGT hay una sola) y de tono crítica a la administración de Mauricio Macri: "Que el gobierno nacional corrija el rumbo y tenga como eje la recuperación del empleo nacional", le reclaman, entre otras cosas.