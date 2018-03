El PJ acompañó en la Legislatura y Vidal ya tiene Presupuesto 2016

La Legislatura bonaerense sancionó ayer la ley de presupuesto para 2016, que prevé gastos por más de $ 354.000 millones y una autorización de endeudamiento de $ 60.000 millones, de los cuales $ 11.300 millones se destinarán a los 135 municipios para obras de infraestructura e inversiones en seguridad, así como un aumento promedio de la presión fiscal de 26%.

Las iniciativas se aprobaron con el voto de los bloques Cambiemos, Frente Renovador, Frente Amplio Progresista y la mayoría de los legisladores del Frente para la Victoria, salvo un grupo de camporistas que rechazaba el endeudamiento.

El tratamiento en Diputados, previsto para las 13, comenzó con 6 horas de retraso ya que en el bloque FpV no se ponían de acuerdo sobre su postura respecto a la votación del endeudamiento, y se evitó la ruptura con libertad de acción. Del total de 36 legisladores, al voto negativo de La Cámpora, se le sumaron los tres de Berazategui. Restando a un legislador que estuvo ausente, el FpV se dividió en 15 en contra del endeudamiento y 20 a favor.

Minutos después de las 18 bajaron al recinto 91 de los 92 diputados, quienes de a poco se sentaron en sus bancas y empezaron a debatir los proyectos solicitados por la gobernadora María Eugenia Vidal. Poco antes de las 21 comenzó a dar la sanción definitiva el Senado.

El encargado de presentar los proyectos fue el diputado de Cambiemos Marcelo Daletto, quien aclaró que !a la fecha la necesidad de endeudamiento de la provincia es de $ 90.000 millones de pesos", pero que aceptaron reducirlo "por el consenso que necesitábamos para sacar esta ley".

El jefe de la bancada del Frente para la Victoria, el camporista José Ottavis, tomó la palabra y anticipó que la totalidad de su espacio iba a "aprobar" el presupuesto, "aun con todos los defectos que tiene". No obstante aclaró que un grupo de diputados de su espacio, que no detalló, votaría "contra el artículo 32 del presupuesto", que refiere al endeudamiento.

Lo que quedó afuera, fundamentalmente fue lo necesario para cubrir un rojo de $ 28.000 millones que dejó la gestión de Daniel Scioli y Gustavo Marangoni en el Banco Provincia por fondos que la entidad transfirió al Tesoro bonaerense, y por el que ya comenzaron a recaer denuncias penales.

El Presupuesto 2016 contiene un total de erogaciones de $ 354 mil millones, de los cuales $ 183 mil millones irán a la administración central, $ 114 mil millones a los organismos descentralizados y $ 56 mil millones a las cajas jubilatorias.

En Educación, el gobierno de María Eugenia Vidal proyectó un presupuesto de $ 97 mil millones, en Seguridad será de $ 35 mil millones, en Salud $ 22 mil millones, en Desarrollo Social $ 8 mil millones y en Infraestructura $ 10 mil millones.

El Poder Judicial recibirá $ 15 mil millones, cifra que fue cuestionada por la Suprema Corte de Justicia en un comunicado.

La Agencia de Recaudación bonaerense (ARBA) deberá cobrar $ 146 mil millones a través de los impuestos provinciales que, respecto del cierre de la recaudación 2015, implica un aumento de 24,4%.

En promedio, la presión por el Inmobiliario aumentará un 26% y por las Patentes subirá entre un 27% y un 30% ya que pese a que no se modificaron las alícuotas, sí aumentó la valuación fiscal de los vehículos.