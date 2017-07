El PJ-FpV desnudó su interna en el Senado y no pudo rechazar DNU del Ejecutivo

La sesión de ayer en el Senado arrancó desnudando la interna del bloque mayoritario, el PJ-Frente para la Victoria, y terminó de manera intempestiva por una jugada del oficialismo que se aprovechó de la falta de cohesión en el peronismo. En medio de esas tensiones cruzadas, la bancada opositora fracasó en su intento de rechazar en el recinto el DNU con el que el presidente Mauricio Macri dio de baja los reembolsos a los puertos patagónicos.

El primer tema que debatieron los senadores marcó el tono tenso de la sesión, cuando pese a tener el apoyo del jefe del bloque mayoritario, Miguel Pichetto, el oficialismo no consiguió aprobar un proyecto del Ejecutivo para ampliar los créditos personales del Banco Nación a beneficiarios de planes sociales y pensiones no contributivas. El tema terminó siendo devuelto a comisiones ante la falta de apoyo no sólo del sector kirchnerista del PJ-FpV, sino también por el rechazo de otros senadores de esa bancada. "Si mi bloque no me va a acompañar voy a tener que evaluar lo que voy a hacer en el futuro", se quejó Pichetto en medio del recinto.

Superado ese traspié, comenzó el debate del DNU que derogó el reembolso a los puertos patagónicos. El rechazo que buscaba el PJ-FpV hubiera constituido una fuerte señal política, pues nunca el pleno de una de las Cámaras votó en contra de un decreto presidencial. Para completar la caída del texto, sin embargo, hubiera sido necesario que Diputados se pronunciase en la misma línea. Pero Cambiemos, con su minoría, logró evitar ese escenario.

La sesión estaba a cargo del vicepresidente primero del Senado, el radical Juan Carlos Marino, porque el presidente provisional de la Cámara, Federico Pinedo, hablaba desde su banca en defensa del DNU. En ese momento, Pinedo mocionó para que el dictamen vuelva a comisión. El kirchnerismo se puso en alerta: notó que no tenía el número para ganar esa votación, pues muchos de sus integrantes se habían retirado del recinto, entre ellos el propio Pichetto.

Para ganar tiempo, el PJ-FpV jugó a dejar sin quórum la sesión. Once peronistas se levantaron de sus bancas, apostando al artículo 191 del reglamento, que dice que "si el Senado tiene que pronunciarse y no hay quórum para votar, la sesión queda levantada luego de quince minutos de llamada".

Pero Marino sorprendió y levantó la sesión inmediatamente por falta de quórum. La sorpresa en el peronismo fue tal que los peronistas permanecieron durante una hora más en el recinto, buscando respuestas. Entre amenazas de impulsar sanciones contra Marino, dejaron sus bancas y aceptaron el fracaso de la sesión.