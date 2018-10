El PJ Federal celebra en Tucumán con Scioli y el kirchnerismo en Merlo

No estarán hoy en Tucumán Los Cuatro del PJ Federal: Juan Manuel Urtubey (Salta) y Juan Schiaretti (Córdoba) ya le anticiparon su faltazo a su par Juan Manzur. En cambio, con la presencia confirmada del senador Miguel Ángel Pichetto, el renovador Sergio Massa prometió partir al festejo por el Día de la Lealtad con el jet lag de su viaje a Washington. Y a las esperables ausencias en el 17 de octubre del peronismo light, por caso la de Florencio Randazzo, se suma una inesperada presencia: la del ex presidenciable Daniel Scioli.

EL ex gobernador bonaerense y actual diputado (entró por Unidad Ciudadana) no estará en Merlo, donde La Cámpora y parte del kirchnerismo (con el propio Máximo a la cabeza) celebrará la fecha patria del PJ junto a intendentes del Conurbano, los mismos que repiten la estrategia hoy de 2017, cuando pasaron de esquivar a Cristina Fernández de Kirchner a pedirla en la boleta, en este caso la presidencial del año próximo.

De esta manera, eximio equilibrista desde su ingreso a la política, Scioli parece haber optado por uno de las tribus del dividido PJ, al menos con la foto de hoy, al tiempo que deja circular que "hace tiempo" no habla con la ex Presidenta, como era habitual cuando era mandatario provincial. No es un secreto que está en modo campaña: reactivó sus gacetillas con fotografías adjuntadas junto a su actual pareja Gisela Berger. Sin ir más lejos, ayer estuvo con 200 empresarios pyme en la sede justicialista de Matheu, con su repuesto titular José Luis Gioja. ¿Podrá ser el común denominador de las dos facciones? Es poco probable aún el escenario de una mega-PASO panperonista.

Por su parte, para evitar la grieta peronista y apostando a la tercera vía, sin acto oficial nacional, el sanjuanino celebrará la Lealtad en Corrientes. A Gioja lo acompañará, eso sí, el precandidato K Agustín Rossi.

Como ya escribió este diario, en el Conurbano, en el Merlo del anfitrión Gustavo Menéndez (presidente del PJ bonaerense), estará Máximo Kirchner. Su madre, que nunca le dio importancia al calendario justicialista, lo pasará en Santa Cruz. Los otros intendentes anotados en el listado son Fernando Gray (Esteban Echeverría), Martín Insaurralde (Lomas de Zamora), Juan Zabaleta (Hurlingham) y Verónica Magario (La Matanza); además de los "cristinistas puros" Jorge Ferraresi (Avellaneda), Walter Festa (Moreno) y Francisco Durañona (San Antonio de Areco).