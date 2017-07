El Mercosur convoca a Maduro y a la oposición y lo amenaza con sanciones

El Mercosur aguarda hasta hoy una respuesta del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro para iniciar un canal de diálogo urgente con representantes de la oposición. De no concretarse, el bloque dará por avalado el inicio de la suspensión total de la nación bolivariana y la posible aplicación de sanciones económicas y comerciales, según establece el mecanismo político, conocido como Protocolo de Ushuaia.

El canciller paraguayo, Eladio Loizaga, reveló ayer que los países firmantes de la Declaración de Mendoza dieron tiempo hasta hoy a los representantes del chavismo para que contesten si asistirán a la convocatoria de urgencia planeada para esta semana en Brasilia. El Mercosur quiere mediar entre las partes antes que sucedan las elecciones previstas para el próximo domingo, con las que Maduro busca erigir una Asamblea Nacional Constituyente que reformará la carta magna del país, pese al rechazo de la oposición y unos 7 millones de venezolanos que asistieron al referendo celebrado hace nueve días.

En tanto, el ministro de Relaciones Exteriores del Brasil, Aloysio Nunes, en ejercicio de la presidencia pro tempore del Mercosur, sugirió ayer que los países miembro estarán en condiciones de aplicar sanciones si no llega una respuesta.

"Hemos comunicado al Estado venezolano, incluyendo a la Asamblea Nacional y a la oposición, la iniciativa del bloque de aplicar sanciones en caso de que las consultas no lleguen a buen término", manifestó el canciller brasileño, quien ayer se permitió criticar a la Argentina por el avance de las gestiones respecto a Venezuela.

Nunes, quien proviene del Partido Comunista Brasileño y supo ser chofer del político y guerrillero Carlos Marighella, lanzó munición gruesa contra la ex canciller Susana Malcorra, por considerar que erró la estrategia con Caracas. Algo similar a lo que piensa el Jefe de Gabinete, Marcos Peña.

"Los cuatro países reconocieron en abril la ruptura del orden democrático en Venezuela. La Argentina debía tomar la iniciativa, pero su Cancillería no lo hizo y prefirió concentrar sus esfuerzos en el ámbito de la OEA", relató Nunes, antes de calificar que las gestiones resultaron "frustradas".

Los cuerpos diplomáticos de la Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay trabajan sobre la hipótesis de que Maduro no contestará la invitación. Siendo así, Nunes advirtió ayer que, "de desconocer el llamado a consulta o negarse a cualquier movimiento en restablecimiento de la democracia, el Mercosur podrá pasar a la aplicación de sanciones", aunque subrayó que los potenciales castigos "deben adoptarse por consenso" y "sin acentuar la gravísima crisis humanitaria".

El Gobierno evitó nuevas definiciones. Todavía repercute el paso en falso dado la semana pasada, cuando se anunció una sustancial condena a Caracas, que se diluyó pocas horas después al no hallar consenso. Pese a ello, hay un total aval a la política que mana de Itamaraty. Existe un compromiso entre el presidente brasileño, Michel Temer, y Macri para mantener en agenda a Venezuela.