El Mercosur busca detener la Constituyente venezolana y sancionaría a Maduro

Los cancilleres de la Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay acordaron emitir una declaración que ejerza presión sobre el gobierno venezolano para que desista de convocar a fin de mes a una elección de autoridades para constituir una asamblea nacional constituyente que el presidente Nicolás Maduro pretende usar para cambiar la carta magna, al tiempo que se evalúa una suspensión total de Caracas en el bloque.

Al inicio de la reunión ordinaria del Consejo de Mercado Común (CMC) del Mercosur, el ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Faurie, advirtió que "hay una sanción pendiente” sobre Venezuela, que en caso de aplicarse impediría a ese país “toda participación en los órganos del Mercosur". El jefe de la diplomacia aclaró, sin embargo, que no se aplicarán sanciones comerciales para no perjudicar a la población.

Más tarde, el vicecanciller Daniel Raimondi dio a conocer que se prepara una declaración que difundirá este viernes, tras el encuentro de los presidentes, y precisó que los países fundadores de la unión aduanera discuten además aplicar el Protocolo de Ushuaia al país caribeño.

El empleo de este mecanismo no cambiaría en nada la actual situación de Venezuela, suspendido desde diciembre pasado por no adoptar su regulación interna al acervo jurídico del bloque. Sin embargo, la penalización a nivel Mercosur sería la primera condena de un bloque regional sobre el gobierno de Maduro, y ejercería presión sobre la OEA, Unasur y la Celac, donde no hubo consenso al momento.

“Evaluamos aplicar nuevas medidas en lo político porque consideramos que hay una ruptura del orden constitucional, en las instituciones democráticas y en el respeto de los derechos individuales”, marcó Raimondi. “Es muy importante que una entidad regional pueda manifestarse como grupo sobre esta situación”, subrayó.

En paralelo, el embajador de Venezuela en el país, Carlos Martínez Mendoza, pidió el respaldo de organizaciones sociales, humanitarias y sindicales de la región para el llamado a la asamblea constituyente, al hablar en la Cumbre de los Pueblos –también llamada “contracumbre”- que se desarrolla en la Universidad Nacional de Cuyo, a la sombra de la cumbre de líderes.

Las organizaciones reunidas en la casa de altos estudios preparan un documento que entregarán al presidente boliviano, Evo Morales, para que lo presente a los demás mandatarios de la región.