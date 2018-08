El Jefe del Pentágono, en el país y con Aguad

El Secretario de Defensa de los Estados Unidos, James Mattis, llega este martes a Buenos Aires en el marco de una gira por la región que el Pentágono informó que tiene por objetivo "evaluar las relaciones militares" de Washington con sus socios sudamericanos.

Mattis declaró que su país procura "expandir sus alianzas con las naciones de la región donde tiene sentido hacerlo", y destacó que si bien Estados Unidos no tiene gran presencia militar en la región, tiene "fuertes aliados".

"Estamos buscando expandir las asociaciones donde sea mutuamente beneficioso", dijo el secretario. "Vemos a América latina como nuestro vecino. Algunas personas dicen que no le prestamos mucha atención. Ciertamente no es el caso en el ámbito castrense", advirtió el ex marine.

Apenas aterrizado, el visitante mantendrá reuniones para tratar una agenda que no fue divulgada ni desde el Ministerio de Defensa ni desde la embajada, pero que tocará la reciente reforma de las fuerzas armadas, cuyas directrices coinciden con los presupuestos de Washington; la cooperación en eventos, como la Cumbre de Líderes del G20, la compra de material bélico y, posiblemente, la participación argentina en misiones de paz.