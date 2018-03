El Indec publicará el IPC el 15 de junio junto con los precios de los alimentos

El Instituto Nacional de estadística y Censos (Indec) retomará el 15 de junio próximo la difusión de la variación del Indice de Precios al Consumidor, que mide la inflación minorista, y junto con el guarismo, volverá a informar luego de que se discontinuara en 2008, los valores con los que se confecciona este indicador, así como los precios promedio de los alimentos.

El director del Indec, Jorge Todesca, acompañado por el director técnico del organismo Fernando Cerro, y la directora de Indices de Precios de Consumo, Alejandra Clemente, adelantó además, que el próximo 19 de mayo se conocerá nuevamente el Indice de Precios Mayoristas, y en agosto los datos para la canasta básica que sirve para medir la pobreza y la indigencia.

El índice que se difundirá en junio medirá la inflación de mayo con respecto a abril, que se tomará como mes inicial, con precios que ya se están relevando semanalmente, indicó Clemente. Los encuestadores del Indec recorrerán los barrios de la ciudad de Buenos Aires y 24 partidos del Gran Buenos Aires sin discriminar entre las distintas zonas, y por lo tanto, la muestra será distinta de la que seguirá confeccionando la Dirección de Estadísticas del gobierno porteño, explicó Clemente.

Todesca destacó que este "no es un nuevo índice", sino que es el mismo que se utilizaba con anterioridad para medir la variación de precios en Capital Federal y el Gran Buenos Aires, y que representa al 44,7% del gasto de los hogares urbanos; el que es histórico para las estadísticas de Argentina". Hizo hincapié en que "nunca se discontinuó la medición", ya que su gestión se puso como meta "no perder la continuidad de los equipos de trabajo del Indec y no perder el capital humano básico, más allá de cómo se lo usara".

Ante consultas de la prensa sobre si este era un IPC provisorio, Cerro dijo "el índice llegó para quedarse" y que "tiene la calidad suficiente", más allá de que el Indec tiene previsto realizar una nueva Encuesta de Hogares el año próximo, para tener una real dimensión a nivel nacional de qué consume cada estrato social, lo que repercutirá como es lógico en el IPC, se espera que para mediados de 2018, "en una actualización que hacen todas las oficinas de estadística", agregó Todesca.

Las ponderaciones de la canasta actualmente surgen de la Encuesta de Gastos de los Hogares correspondientes al período 2004-2005. La apertura de desagregación de la canasta del IPC llegará a más de 520 variedades, indicó Clemente. También se medirá la "inflación subyacente" o core inflation que da una medida sobre tendencia, porque separa categorías de precios en estacionales, regulados y los del resto del IPC.

Sobre la posibilidad de tomar algún otro índice, como el de la ciudad de Buenos Aires o el de San Luis, para construir un IPC anual, Todesca lo descartó y dijo que sólo se conocerá "cuando lo hayamos medido durante un año". Lo mismo ocurrió al ser consultado de índices que no se publicaron y que se requieren en la Justicia. "Para eso el Indec no puede ayudar", afirmó.

Ante una consulta de los periodistas sobre qué iba a pasar con la herencia de la era Moreno, el titular del organismo dijo que "el Indec no tiene una auditoría interna pero ya estamos en tratativas con la Sigen y solicitaremos también a la Procuración una auditoría integral de tres sectores: Indice de Precios al Consumidor, Encuesta Permanente de Hogares y proceso de cálculo del PBI, y añadió que "pondremos a disposición de quienes tengan que investigar material informático que recopilamos y aseguramos en escribanía".