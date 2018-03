El Indec dejaría de depender de Hacienda, pero lo controlarán cuatro carteras

Los proyectos eran dos, pero finalmente fueron nucleados en uno. Para eso desde Jefatura de Gabinete trabajaron en las últimas semanas en unificar los bocetos elaborados desde Hacienda y por el propio Indec. Un objetivo que comparten ambos es buscar, al menos en la norma escrita, que el instituto de estadísticas deje de estar bajo la órbita del Ministerio hoy a cargo de Nicolás Dujovne.

No es casual: uno de los pedidos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para aceptar a la Argentina como miembro de este grupo de países es precisamente correr al instituto de estadísticas de las injerencias políticas del Gobierno de turno. Por ese motivo, lo impulsado desde el Indec como desde Hacienda, ahora en el proyecto unificado en el que avanzó Fernando Sánchez, ex diputado que trabaja ahora con Marcos Peña, ya no lo estará. No obstante, para que se dé en la realidad, habrá que evaluarlo en el transcurso de los años.

La pulseada en la interna entre Hacienda y el Indec la ganó más el Ministerio, en relación al proyecto final del Gobierno: está más en línea con los presentados por el equipo de Dujovne. No obstante, ambos tienen varios puntos en común.

Desde el Indec sólo marcaron ayer que no harían comentarios. Una alta fuente Hacienda, en cambio, aseguró que el proyecto en danza, al que accedió El Cronista de una fuente de Jefatura de Gabinete, propone que el Indec dependa directamente del Poder Ejecutivo, es decir, del Presidente de la Nación. "Es una figura similar al de la AFIP y a la del Banco Central", explicó. Una explicación que al analizar la historia argentina pierde un poco de fuerza.

De hecho, uno de los artículos del proyecto marca que el Indec será un "organismo descentralizado en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional, con personería jurídica propia, independencia funcional y autonomía financiera". La autarquía e independencia son clave.

Además, busca que los cargos estén concursados, hecho que hoy no ocurre (aunque para cumplir con este requisito bastaría con llamar a concurso en el esquema actual). Los directores hoy están nombrados por decisiones administrativas. Por lo tanto, un cambio en el Gobierno o en la cabeza del organismo puede traducirse en nuevos técnicos a cargo de áreas relevantes.

La novedad que plantea el proyecto oficial es que crea el "Consejo Nacional de Información Estadística (CNIE) como organismo descentralizado en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional, entidad con personería jurídica propia, independencia funcional y autonomía financiera".

Este CNIE estará conformado por siete miembros, entre quienes está nada menos que el Secretario de Política Económica de Hacienda. La persona en cuestión será el Presidente del Consejo, pero su voto contará como uno más. También lo conformarán un representante de Trabajo, otros de Desarrollo Social, del Banco Central, del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, del Consejo Interuniversitario Nacional y un director "científico y de planificación del CNIE". Es decir que cuatro de los siete estarán vinculados al Ejecutivo.

Qué hará el Consejo

Este Consejo tendrá las funcionas de planificar las actividad del sistema estadístico nacional (SEN); definir qué será tomado como "estadística oficial"; establecer pautas, definiciones y clasificaciones homogéneas que permitan garantizar la comparabilidad de la información estadística oficial; realizar recomendaciones no vinculantes sobre aspectos metodológicos a los organismos del SEN.

"Es el esquema que existe en otros países desarrollados: la independencia metodológica del INDEC será potenciada con su mayor autonomía", dijeron desde Hacienda. "Se propone que este organismo tenga un consejo integrado por miembros del ejecutivo y de la sociedad civil, que hoy no están representados. Así nos moveríamos a un esquema como el que existe en otros países desarrollados, como el inglés", ejemplificaron.

A fines de enero, la jefa de la Dirección de Estadísticas de la OCDE, Martine Durand, estuvo en la Argentina por el 50 aniversario del Indec. En diálogo con El Cronista, había resaltado que era importante actualizar la ley que rige las estadísticas en la Argentina. "El status del Indec debe ser revisado para tener independencia en materia económica y no depender más del Ministerio de Hacienda. Recomendamos además que se cree un consejo asesor que ayude a que el Indec no esté tan solo, formado por académicos, ONGs y la sociedad en general", había detallado.

Los rumores ayer de que había diferentes proyectos de cambios en el Indec y la explicación del Gobierno de sacar al organismo de estadísticas debajo de la órbita de Hacienda se sucedían mientras que en el edificio del instituto, en el pasillo y a pocos metros del despacho de su director, Jorge Todesca, colgaba una foto: la de Mauricio Macri con el bastón y banda presidencial.