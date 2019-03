El Gobierno y los gremios se cruzaron en el primer día de la huelga docente

Otra vez la imagen de aulas vacías y chicos sin clases en diversos puntos del país marcó ayer el inicio del ciclo lectivo. Y como era previsible los cruces entre el Gobierno y los gremios sobre el nivel de acatamiento de la primera jornada de la huelga docente dominaron el debate. En cambio, no hubo avances concretos para destrabar la negociación salarial en la mayoría de las provincias, justamente la razón pública de la medida de fuerza de los maestros.

La protesta no se sintió en los seis distritos que habían resuelto sus paritarias previo al inicio de las clases (Neuquén, Santiago del Estero, Chubut, Tucumán Mendoza y Misiones). En el resto del país, en cambio, la adhesión a la huelga fue muy dispar, lo que habilitó las discusiones entre funcionarios y gremialistas sobre el impacto del paro. Mientras desde el Ministerio de Educación nacional deslizaron que el nivel de acatamiento se ubicó en el 30% promedio en todo el país, referentes de la conducción de Ctera -la principal confederación docente de alcance federal- estimaron que el apoyo superó el 70%, con picos de hasta el 90% en algunos distritos. Sadop, el gremio que agrupa a los maestros del sector privado, mencionó una adhesión del 76% a nivel nacional, aunque voceros oficiales señalaron que en ese sector educativo el efecto de la huelga fue casi nulo.

El paro nacional dispuesto por la Ctera continuará hoy y se extenderá mañana en coincidencia con la protesta anunciada por el Día Internacional de la Mujer. Ayer, en la inauguración de la huelga, los gremios se movilizaron hasta Plaza de Mayo, donde realizaron un acto con duros discursos hacia la administración de Mauricio Macri.

"Desde el Gobierno hablan como ángeles y gobiernan como demonios", acusó la titular de Ctera, Sonia Alesso, al tiempo que se quejó de la eliminación por decreto de la paritaria federal docente. A su lado, el secretario general del bonaerense Suteba, Roberto Baradel, afirmó que el apoyo a la huelga fue "masivo y contundente" por parte de los maestros de todo el país y reprochó que en el marco de las paritarias las autoridades no acepten compensar el deterioro salarial por la inflación de 2018.

La réplica oficial a los gremios fue encarada por el ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, quien acusó a los sindicalistas de "estar festejando haber dejado a los chicos sin clases". Según el funcionario, la protesta tuvo una "baja adhesión", aunque evitó deslizar números, situación que -consideró- "debe inducir a quienes promovieron el paro, que ya tenían previsto convocar desde diciembre, a la reflexión y a pensar que hay que volver a negociar priorizando que los chicos estén en el aula". "Cuando hablamos de educación hablamos del futuro de los chicos. No hay nada más importante que eso, y no hay ningún otro compromiso mayor que el de ayudarlos para que tengan un futuro prometedor, porque si ellos no lo tienen, no lo tendrá el país", advirtió.

Mientras en la provincia de Buenos Aires la adhesión a la primera jornada del paro fue también dispar e impactó más en el Conurbano bonaerense que en el interior. el ministro de Trabajo de la administración de María Eugenia Vidal, Marcelo Villegas, ratificó que descontarán los días no trabajados a aquellos docentes que se sumaron a la medida.