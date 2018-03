El Gobierno y los bancos pujan por la tasa para pagarle a los fondos buitre

El Gobierno y un grupo de bancos avanzan en estos días en la búsqueda del dinero con el que el país le pagará a los fondos buitre una vez que el Congreso argentino y los tribunales de Estados Unidos den luz verde. El Ministerio de Hacienda y las entidades financieras, sin embargo, difieren en el costo del financiamiento. Mientras el Ejecutivo quiere pagar alrededor de 7,5% de interés por los bonos a cinco, diez y treinta años de plazo (a menor plazo, menos tasa), los bancos consideran que la operación se hará con una tasa de alrededor de 8,5%.



Un grupo de bancos del exterior comenzó con sondeos informales entre inversores para conseguir los hasta u$s 12.500 millones que buscará el país antes del 14 de abril. Según una fuente del sector, las entidades financieras calculan que podrán captarse entre u$s 9000 y 10.500 millones, por los que el país deberá alrededor del 8,5%. YPF, por caso, ofrece un rendimiento del 8,875% por bonos a diez años que buscará colocar hoy, con Credit Suisse, JP Morgan y HSBC como colocadores.



De ser así, quedarían por conseguir al menos u$s 1164 millones para saldar los u$s 11.684 millones reconocidos hasta el momento por el Gobierno. La diferencia, sugirieron en un banco, podría salir del repo que el Banco Central cerró con algunos de esos mismos bancos, por u$s 5000 millones (que dispararán un interés adicional en caso de emplearse). En otras palabras, sugirieron usar reservas.



En el Ministerio de Hacienda lo descartaron de plano: "Cero posibilidad. Vamos a tomar todo lo necesario para pagar a los holdouts. Todo", afirmaron en despachos oficiales. La tasa la pondrá el mercado, pero el Gobierno apuesta a que sea inferior a 8%, "sobre todo en el plazo más corto", a cinco años, indicaron a El Cronista. Al exponer ante legisladores, el secretario de Finanzas, Luis Caputo, estimó que el interés de las distintas series de títulos rondará entre 7% y 8%.



Los representantes de los bancos internacionales encuentran mucho interés en la deuda argentina, pero a un costo elevado por el "efecto default" y la falta de presencia del país en las plazas financieras. Entienden que con el tiempo vendrán tasas más alineadas con las de la región. Colombia, por caso, pagó 3,9% por sus bonos a 10 años y captó u$s 1500 millones el miércoles.