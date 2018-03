El Gobierno vuelve a insistir que bajar la inflación llevará tiempo

El presidente Mauricio Macri y otros funcionarios del gobierno nacional salieron a afirmar que que se está ‘combatiendo’ la inflación, aunque reconocieron que la solución a ese problema llevará tiempo, y advirtieron que habrá que pasar un año ‘duro’.

En ese sentido se expresaron –además del mandatario– la vicepresidente de la Nación, Gabriela Michetti, y el jefe de Gabinete, Marcos Peña.

La sintonía en trasmitir este mensaje se produce tras la polémica que desencadenó el desplazamiento de la directora técnica Graciela Bevacqua del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), por diferencias de opinión con el director del organismo, Jorge Todesca, sobre el plazo para presentar el índice de inflación oficial, sumado al relanzamiento del IPC-Congreso.

Ese índice difundido por un grupo de diputados de distintos bloques arrojó que la tasa anual de inflación alcanzó en enero al 29,9%, y en el trimestre noviembre 2015/enero 2016 fue del 9,9 por ciento.

Macri aseguró en una columna de opinión que publicó ayer en el diario Popular que el gobierno está "combatiendo la inflación para cuidar el bolsillo de los trabajadores".

"Sabemos que éste es un problema que afecta primero a los que menos tienen, y es fundamental resolverlo para lograr que cada argentino pueda tener la calidad de vida que merece. No va a ser de un día para el otro, pero de a poco y con pasos concretos lo estamos solucionando", expresó Macri.

En igual línea, Michetti adelantó que "vamos a tener que lamentablemente pasar por un año muy estrecho como camino para recién ver hacia fin de año la baja de la inflación, la revitalización de la economía real y entonces sí, un camino que ya el año que viene nos puede permitir respirar aire fresco".

"Este año va a ser un año en

el cual no vamos a poder darle a la gente todo lo que nos gustaría darle desde el Estado nacional porque el Estado nacional hoy no tiene un peso y encima estamos endeudados hasta el cuello", alegó.

Respecto de la situación de la inflación, en una entrevista con el diario El Tribuno de Salta, Michetti dijo que "responde específicamente a una situación de represión de muchos factores" que "estaban tapados contra natura, cuando se destapan afectan a la inflación".

"Me refiero a reconocer la inflación y a normalizar la situación del dólar, entre otras cosas. Por supuesto que aparece la famosa inflación reprimida que los primeros meses se nota muy fuerte", agregó.

Por su parte, desde Twitter, Marcos Peña expresó: "Estamos trazando un camino que nos lleve a eliminar a la inflación de nuestra economía".