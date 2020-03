El Gobierno vuelve a financiarse con la ANSeS, por $ 36.000 millones

El Gobierno volvió a financiarse con la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) y colocó dos series de Letras del Tesoro (Letes) al Fondo General de Sustentabilidad (FGS): una en pesos por hasta $ 36.000 millones y otra en dólares por u$s 207.479.641.

Se trata de la segunda colocación que el gobierno de Alberto Fernández realiza al organismo. El 26 de diciembre, Economía colocó a la ANSeS letras en pesos por más de $ 76.000 millones con vencimiento al 23 de junio a tasa Badlar más 300 puntos básicos.

La cartera de Martín Guzmán determinó la emisión de Letes en pesos con vencimiento el 31 de agosto próximo a ser suscritas a la par por el FGS, por un monto de hasta $ 36.000 millones (valor nominal), con un interés equivalente a la tasa Badlar para bancos privados, cuyo último cierre la ubicó en 29,5% anual, más 500 puntos básicos.

Respecto a las Letes en dólares, se definió un vencimiento al 12 de marzo de 2021 y una suscripción a descuento por el FGS, por un monto de hasta u$s 207.479.641, y un precio de suscripción de u$s 963,95 por cada u$s 1000, lo que significa una tasa implícita de 3,605% anual.

Al tercer trimestre de 2019, el volumen del FGS era de $ 1,95 billones, de los cuales el 63,6% se encontraba en títulos públicos nacionales ($ 1,24 billones).

Si bien el tope en ese momento era de 50% del total, los bonos cuasipar, títulos que las viejas AFJP recibieron como canje de los papeles defaulteados en 2001, representan 14 puntos de la cartera y no se contabilizan para el cálculo. Además, un 0,6% de las posiciones son "títulos públicos garantizados".

Pero ese tope de 50% ya no está vigente desde diciembre, dado que la Ley de Solidaridad en su artículo n° 57 estiró el límite al 70% hasta el 31 de diciembre de 2023. Partiendo de un volumen existente de $ 1,95 billones (último dato disponible), la ampliación permitiría a Nación colocar al FGS cerca de $ 400.000 millones adicionales.

El viernes, Economía licitó Bonos del Tesoro en pesos ajustados por CER 1,20% (Boncer), con vencimiento el 18 de marzo de 2022 (por un monto de hasta $ 76.000 millones nominales); Letes en pesos a descuento, con vencimiento al 18 de junio (por una cifra de hasta $ 32.500 millones nominales), y Letras en pesos ajustadas por CER (Lecer), con vencimiento al 13 de noviembre (por hasta $ 92.000 millones nominales).

A esta subasta, los tenedores de bonos en pesos y ciertas series de letras en pesos pudieron canjear sus posesiones. Así, ya fue integrado el 85% del volumen del Bono Dual AF20, en tanto que se canjeó el 48,5% del volumen combinado de las dos Lecap (S30S9 y S11O9), la Lecer (X30S9) y la Lelink (V03O9).