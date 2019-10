El Gobierno ve difícil un desdoblamiento cambiario pero hace silencio sobre el cepo

La dolarización de los últimos días y la que se espera que pueda haber hoy, en la previa de las elecciones presidenciales de este domingo, llevó a que aumentaran las versiones sobre qué hará el lunes el Gobierno de Mauricio Macri, ya con los resultados de los comicios.

Con el control de cambios "light" vigente la brecha con el blue y, sobre todo, con el contado con liqui, se expandió. En el Gobierno aún tienen todas las opciones sobre la mesa, pero ven más dificultoso poder llevar a cabo un desdoblamiento y mantienen un hermetismo sobre si se podrá endurercer el cepo.

"Es el debate lógico cuando hay brecha", mencionó una fuente oficial sobre los intercambios que hablan de efectuar un desdoblamiento en el mercado de cambios. "Pero es una medida un poco más compleja en términos de programa monetario, más estructural", marcó.

Los analistas consultados coinciden en que creen poco efectivo que un desdoblamiento frene las tensiones cambiarias. "No creo que sea lo mejor institucionalizar que hay dos mercados, uno comercial y otro libre. Es un poco peligros hacia adelante", sostuvo Ramiro Albrieu, economista e investigador del CEDES y la UBA.

Sí, en cambio, cree que sería mejor bajar el tope de los $ 10.000 mensuales para las personas físicas y "a partir de ahí poner un impuesto marginalmente creciente y también poner uno para el turismo", describió.

En ese punto, sostuvo que si se trabaja sobre esos dos ejes "se puede bajar la tensión cambiaria". Pero si se trata de un shock muy fuerte, ahí recién se podría pensar en el desdoblamiento, dijo. "Pero aún no es el momento para hacerlo y es una mala opción", aclaró.

Camilo Tiscornia, de CyT Asesores, definió que cualquiera de estas soluciones es mala, ya sea el desdoblamiento formal o restringir más el cepo. "El problema que tiene la economía es que no hay mucha oferta. Y eso no se va a resolver hasta que se despeje no quién va a ganar, que está descontado que sería Alberto Fernández, sino hasta se sepa qué va a hacer", sostuvo.