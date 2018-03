El Gobierno va a China por fondos para energía, transporte y vivienda

La Argentina comenzará hoy un nuevo encuentro en la República Popular China en donde buscará financiamiento para obras de infraestructura.



El viaje, que podría entenderse como una "previa" de la gira que llevará al presidente Mauricio Macri al país asiático entre el 14 y 18 de mayo próximos, está compuesto por funcionarios del Ministerio de Finanzas y de la Cancillería que buscarán en China terminar de acordar, en algunos casos, y nuevos fondos para obras de infraestructura ferroviaria y de energía, entre ellas, la mejora del Ferrocarril Belgrano Cargas y el complejo de represas del sur Néstor Kirchner y Jorge Cepernic.



Según informaron desde la dependencia que comanda Luis Caputo, la comitiva que estará hoy en el gigante asiático es liderada por el jefe de Gabinete del Ministerio de Finanzas, Pablo Quirno, y el Subsecretario de Relaciones Financieras Internacionales, Martín Soto.



Por el lado de la Cancillería estarán el secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Horacio Reyser, y el director Nacional de Negociaciones Económicas Bilaterales, Daniel Polski, quienes asistirán al Comité Nacional de la Reforma y Desarrollo de China.



La misión que se da días después de que el Banco de Desarrollo de China aprobara una línea de u$s 150 millones para financiar proyectos para pequeñas y medianas empresas en Argentina, va con la tarea de buscar financiamiento para la mejora del Ferrocarril Belgrano Cargas, la rehabilitación del sistema San Martín de Cargas, el Parque Fotovoltaico Cauchari I, II, y III, en Jujuy, el proyecto de Represas del Sur y la inversión en Vivienda Social, entre otros proyectos.



Respecto del Belgrano Cargas, en la exposición que hizo el jefe de Gabinete, Marcos Peña, en el Congreso el funcionario aseguraba que desde que comenzó la gestión Macri "se encuentra en ejecución el proyecto para la provisión y equipamiento del Tren Belgrano Cargas y se han efectuado desembolsos vinculados con ese proyecto por u$s 243 millones".



En cuanto a las obras de las represas santacruceñas, a pesar que tanto desde la UTE que la lleva adelante como desde el Ejecutivo habían dicho que estaba todo listo para empezar las obras, en el mismo informe Peña se refirió a que "se encuentra aún en elaboración un documento que proveerá toda la información necesaria para decidir sobre la factibilidad ambiental y social de ambos aprovechamientos".



Sin embargo, hizo la salvedad que el fallo de la Corte "se hace constar que la suspensión no incluye las "tareas preliminares" por lo que se están realizando "obras de sondeo geotécnicos exploratorios, actividades de estudio de base para el proyecto, caminos de acceso, construcción de villas temporarias y ejecución y funcionamiento de obradores".



En medio de esto, se especula que los funcionarios locales comenzarán a tantear la viabilidad de que China financie dos nuevas centrales nucleares, algo que desde hace tiempo se viene hablando también con Rusia.



Por el lado de viviendas, El Cronista publicó la semana pasada la intención del Gobierno de adquirir a un fabricante chino 15.000 viviendas prefabricadas.



Respecto a ese punto, el subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda nacional, Iván Kerr, se reunirán con el directivo del Exim Bank, Tong Qing, para presentar el Proyecto Programa de Desarrollo de Vivienda Social.