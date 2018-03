El Gobierno todavía analiza “11 mil concursos públicos” y no descarta más despidos

El ministro de Modernización, Andrés Ibarra, confirmó hoy que “unos 11 mil concursos” realizados para cubrir empleados en la administración pública se están “analizando”, al tiempo que no descartó que existan otros contratos firmados durante la gestión anterior que puedan ser dados de baja.

“Al 31 de enero se identificaron casi 6200 contratos que no se renovaron o se cancelaron producto de distintas situaciones, primera y obvia, gente que no iba al lugar de trabajo, otros que concurrían en horarios acotados y en otros que pertenecían a movimientos sociales y políticos, a la militancia”, puntualizó.

Ibarra precisó que que “en los últimos tres años se iniciaron más de 25 mil contratos que cuando uno compara con años anteriores el crecimiento fue sustancial”.

En declaraciones a radio Mitre, el ministro aclaró sin embargo que esas contrataciones se renovaron “por tres meses para poder hacer este análisis”.

“Había en trámite 11 mil concursos en todo el Gobierno y unos 2 mil y pico ingresaron a la administración pública. Estamos analizando los concursos porque lo que no queremos es que se haya hecho un concurso sobre un cargo que no existe o que no tenga razón de ser y, segundo, que ese concurso sea ilegitimo”, precisó.

Destacó que las situación de las contrataciones irregulares “más relevantes” tuvieron lugar “en el Indec, la Secretaría de Comercio, Fabricaciones Militares, Instituto Malbrán, Centro Kirchner y el Ministerio de Justicia”.

“El objetivo es crear y refundar un Estado que funcione, un Estado solidario” y confirmó que en los próximos días se dará a conocer un decreto que lance un plan de modernización, inclusive para el interior, en un eje que se llama país digital‘.