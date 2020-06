El Gobierno tiene un reducido margen legal para financiar el déficit fiscal del resto del año

La pandemia del coronavirus y el confinamiento consecuente para evitar su propagación agravaron la severa recesión que arrastraba la economía argentina, a tal punto que la actividad podría caer en torno al 15% en el segundo trimestre y cerca de 7% en el año. Esto llevó al Gobierno a disponer de una serie de medidas de asistencia al sector privado, limitadas por la fragilidad de las cuentas públicas.

Esta expansión fiscal podría llevar al déficit primario a un nivel de entre $ 1,3 billones y $ 1,5 billones este año, según se desprende de los resultados del Relevamiento de Expectativas Macroeconómicas (REM) que realiza el Banco Central (BCRA) y de la Encuesta de Expectativas Macroeconómicas de El Cronista (EMEC) de mayo.

Con el resultado acumulado de los primeros cuatro meses, el agujero fiscal alcanzó a los $ 384.300 millones, por lo que las necesidades de financiamiento para la administración nacional hasta fin de año oscilarían entre los $ 916 millones y los $ 1,116 billones.

Además, el Gobierno deberá afrontar vencimientos de deuda en pesos por entre $ 600.000 millones y $ 700.000 millones para el sector privado en lo que queda de 2020, según estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC). Así, las necesidades totales de moneda local rondarían los $ 1,5 billones y los $ 1,811 billones, a partir de estas proyecciones actuales.

Debido al desplome de la recaudación por la parálisis del sector privado y al acotado mercado de capitales doméstico, el Gobierno tiene pocas fuentes para financiar el agujero fiscal y las más robustas parecen ser la emisión monetaria y la colocación de títulos al Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), pero ambas tienen un límite legal que giran en torno a los $ 1,75 billones, por lo que el margen de acción es reducido.

Pero casi todo se financió con emisión monetaria. Un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) indicó que la emisión en lo que va de 2020 es la más alta en los últimos 30 años, al acumular $ 1 billón, lo que representa un 3,5% del PBI.

Emisión monetaria

La emisión monetaria adquirió un rol preponderante como método de financiamiento del Tesoro. Del $ 1 billón emitido en lo que va del año, que representa un 3,5% del PBI, $ 740.000 millones provienen de distribución utilidades del BCRA y un total de $ 312.000 millones por concepto de adelantos transitorios, precisó el Iaraf.

"Estos dos componentes constituyen lo que se denomina asistencia directa del Banco Central al Tesoro y representan una emisión monetaria sin respaldo (espuria)", señaló. No obstante, hay restricciones legales que podrían dificultar legalmente este tipo de asistencia.

Fuente: Iaraf, al 31 de mayo de 2020

Es que los adelantos transitorios (AT) no pueden aumentar por siempre, dado que tienen claras limitaciones al encontrarse casi al tope que permite la Carta Orgánica del BCRA en su artículo n° 20.

La norma establece que las transferencias pueden acumular hasta el equivalente al 12% de la base monetaria M1 (circulación monetaria más depósitos a la vista) más el 10% de los recursos corrientes en efectivo de los 12 meses previos, que puede ampliarse hasta por 10 puntos porcentuales más en contextos extraordinarios como el actual.

La base monetaria alcanzó los $ 2,41 billones al 1° de junio y la recaudación de los últimos 12 meses en $ 6,052 billones, por lo que el tope extraordinario se ubica casi en $ 1,5 billones, apenas $ 335.000 millones más que el stock total de AT registrado al 31 de mayo, de $ 1,164 billones, el último dato disponible.

No obstante, la base monetaria del 31 de mayo al 1° de junio saltó $ 280.217 millones, que si provinieran de forma íntegra de nuevos adelantos transitorios que por retraso estadístico no se incluyen en el stock el resto disponible sería de menos de $ 55.000 millones.

No obstante, el balance anual de 2019 del Banco Central publicado la semana pasada arrojó utilidades por $ 1,6 billones, con lo que más las ganancias de 2018 llegaría a los $ 2 billones. Pero como ya se usaron $ 740.000 millones, las utilidades que restan girar llega a los $ 1,36 billones. De todas maneras, esto amplía enormemente el nivel permitido de emisión monetaria a $ 1,42 billones (sumando los AT).

Títulos al FGS

Otro de las fuentes de financiamiento viene de la colocación de bonos y letras a la caja de seguridad social nacional. Según el informe de ANSeS con datos al 23 de abril, el volumen del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) totaliza $ 2,52 billones, de los cuales el 66,8%, $ 1,68 billones, se encuentra invertido en títulos públicos.

Las tenencias del FGS de estos papeles pudieron subir a estos niveles debido a que en diciembre la Ley de Solidaridad estiró el límite del 50% de la cartera hasta el 70%, a través del artículo n° 57.

Fuente: ANSeS

No obstante, todavía el stock de títulos públicos no está al borde de ese tope, dado que los bonos cuasipar, que las viejas AFJP recibieron como canje de los papeles defaulteados en 2001, representan en torno a 12 puntos de la cartera y no se contabilizan para el cálculo.

De esta manera, el total de bonos estatales ronda el 55%, por encima del tope que regía hasta diciembre, pero aún 15 puntos por debajo del límite de 70% que está vigente desde diciembre, hasta 2024. Esto significa que, partiendo de las cifras del 23 de abril, el Gobierno está habilitado a financiarse con el FGS hasta por aproximadamente $ 380.000 millones.

Desde entonces, el Ministerio de Economía amplió en dos oportunidades una letra del Tesoro en dólares emitida originalmente el 14 de abril. En la primera oportunidad, el 29 de abril sumó u$s 122 millones, mientras que el jueves pasado añadió u$s 389 millones, lo que cotizado en pesos al tipo de cambio oficial ronda a los $ 35.000 millones. No obstante, se trató de dos renovaciones de títulos que vencían por la misma suma, por lo que no modificó la estructura de la cartera.

De esta manera, entre los adelantos transitorios, el giro de utilidades del BCRA y la colocación de títulos al FGS, la capacidad de financiamiento en pesos asciende a $ 1,75 billones, casi al mismo nivel de las necesidades financieras proyectadas para hoy. Este cálculo contabiliza el salto de la base monetaria del 1° de junio, teniendo en cuenta que esos $ 280.000 millones si no engrosaron los adelantos transitorios se emitieron contra utilidades de la autoridad monetaria.