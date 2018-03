El Gobierno teme que mañana se viva un "carnaval" en el Congreso

"Lamentablemente esperamos que sí, esperamos que como tantas otras veces piensen que todavía es carnaval dentro del Congreso", respondió el titular del bloque de diputados del PRO, Nicolás Massot, cuando se le consultó si desde el oficialismo se espera que el Frente para la Victoria (FPV) y otros sectores de la oposición vistan sus bancas con "cotillón" político para pegarle al Gobierno en el marco de la apertura de sesiones legislativas.

El legislador lamentó que mañana pueda vivirse un escenario similar al que se montó años atrás con globos y carteles que rezaban "Clarín Miente" y por el que existe una causa legal en curso.

Massot dijo desconocer si desde el PRO algún legislador va a optar por la vía del cotillón para hacerse ver y pidió "respetar el Congreso porque no es la tribuna de ninguna cancha".

"Personalmente no soy amigo de esas cuestiones, no tenemos que perder de vista lo que representamos.Tenemos que mostrar madurez y no revanchismo. Es el Congreso, no una cancha de fútbol", arremetió.