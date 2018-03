El Gobierno suscribió otros 16 contratos para la producción de energías renovables

El presidente Mauricio Macri participó ayer de la firma de 16 contratos de proyectos adjudicados en la Ronda 1 del Programa RenovAr, que busca la transformación progresiva hacia fuentes renovables para el mercado de generación eléctrica.



En el Centro de Información y Formación Ambiental (CIFA), el jefe de Estado pidió cuadruplicar la producción de energías renovables y dijo: "Podemos ser protagonistas del siglo XXI. Por eso, esperamos ser uno de las grandes generadores de energía renovable. Tenemos el sol del norte y el viento del sur".



Los proyectos suscriptos agregarán 817,76 megavatios (MW) al sistema, que representan un 71,61% del total adjudicado en la Ronda 1 de RenovAr (1141,95 MW). El pasado 12 de enero se habían firmado los primeros siete proyectos, por 314,95 MW y restan por suscribir seis proyectos de esta etapa.



Los proyectos se dividen en:



Siete para generación de energía eólica, que totalizan 406,2 MW, con un precio promedio ponderado de u$s 57,07 por megavatio-hora (MWh).



Cuatro para energía solar, por 100 MW cada uno. Son tres contratos en Jujuy, que explotará la empresa estatal Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (JEMSE) y uno en Salta, operado por las españolas Fieldfare e Isolux. Tienen un precio promedio ponderado de u$s 59,75 por MWh.



Cuatro para energía hidráulica menor, por un total de 10,36 MW y un precio promedio ponderado de u$s 105 por MWh. Tres proyectos se ubican en Mendoza y se lo adjudicaron a la estatal Empresa Mendocina de Energía (EMESA) junto a la Construcciones Electromecánicas del Oeste. El otro proyecto firmado ya generó polvareda: es en Río Negro y se lo dieron a Patagonia Energía. La compañía pertenece al magnate británico Joe Lewis, amigo personal del presidente Mauricio Macri y denunciado por privatizar y obstruir el camino a Lago Escondido. La central del multimillonario había pedido un precio de u$s 111 por MWh.



Un contrato para biogas, adjudicado al empresario Martín Nacarato en la localidad santafesina de Ricardone, por 1,20 MW, con un precio de u$s 118 por MWh.