El Gobierno suma fondos por u$s 1250 millones para asistencia social

De cara al 2019, un año donde se jugará su continuidad, el Gobierno sumó fondos por u$s 1250 millones para distintos programas de asistencia social. Se trata de tres préstamos del Banco Mundial (BM), que habían sido anunciados en conjunto con el acuerdo con el FMI, cuya aprobación fue formalizada este jueves en el Boletín Oficial mediante tres decretos.

La asistencia financiera, canalizada a través del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), institución que forma parte del grupo del BM, se desglosa de la siguiente manera: u$s 500 millones destinados a la ejecución de políticas de desarrollo inclusivo, u$s 450 millones para fortalecer y financiar la Asignación Universal por Hijo (AUH), y u$s 300 millones para un proyecto de cobertura universal de salud efectiva.

Desarrollo, infancia y salud

La aprobación del primer préstamo fue formalizada a través del Decreto 1131/2018, y ayudará al desarrollo de políticas públicas que promuevan el crecimiento inclusivo, según se desprende de sus considerandos.

Este "Financiamiento Programático para Políticas de Desarrollo" (DPF, por sus siglas en inglés), como formalmente se lo designa, será ejecutado por el Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección de Programas y Proyectos Especiales con Enfoque Sectorial Amplio.

El segundo préstamo, de u$s 450 millones, fue oficializado mediante Decreto 1129/2018 y se destinará al “Financiamiento Adicional para el Proyecto para la Protección de Niños y Jóvenes”. Este programa arrancó en 2016, con un primer préstamo de u$s 600.000.000, y su objetivo es llegar a 250.000 niños que aún no están incluidos en los programas de asignaciones familiares, incluida la AUH.

Con esta iniciativa, que será ejecutada por el Ministerio de Salud y Desarrollo Social, se busca además simplificar los procesos de verificación de la asistencia a la escuela y a los controles de salud, requisitos necesarios para conservar la condición de beneficiario de la AUH.

El tercer préstamo, en tanto, se consigna en el Decreto 1130/2018, y se destinará a financiar el “Apoyo del Proyecto de Cobertura Universal de Salud Efectiva en Argentina”, según refiere la norma.

El monto será ejecutado por la cartera que conduce Carolina Stanley en tres partes:

- Apoyo al fortalecimiento de la Cobertura de Salud Pública Efectiva.

- Fortalecimiento de la capacidad institucional de los Ministerios de Salud Nacional y Provinciales.

- Soporte para administración, monitoreo y evaluación.

Respaldo del BM

“En estos momentos difíciles, el Banco Mundial ofrece su fuerte apoyo y solidaridad con el país, especialmente a las personas más vulnerables”, afirmó Jorge Familiar, vicepresidente del BM para América Latina y el Caribe, al anunciar la aprobación de los préstamos por parte del organismo, a principios de noviembre.

“Este financiamiento apunta a proteger a las familias que más lo necesitan para que no caigan en la pobreza mientras se avanza en sentar las bases que impulsen el crecimiento económico inclusivo y sostenible en el país", agregó.