El Gobierno subsidiará las exportaciones de petróleo de Chubut y Santa Cruz Creó un plan de incentivo por el que les pagará a las empresas del Golfo de San Jorge u$s 7,5 por barril mientras el precio internacional no supere los u$s 47,5. El argumento: atenuar el impacto de la baja del crudo en la actividad, las inversiones y el empleo.