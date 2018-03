El Gobierno se ve cara a cara con los buitres y empieza otra larga negociación

Más allá que la declaración de ayer del presidente Mauricio Macri afirmando que en la negociación con los fondos buitre "el principal objetivo es cerrar el tema", pueda interpretarse como un trámite de corto plazo, la realidad parece marcar otros tiempos. En el mercado, creen que el acuerdo todavía está lejos.



Hoy el secretario de Finanzas, Luis Caputo, se sentará acompañado por los abogados que defienden a la Argentina, a la misma mesa con los principales holdouts del país y con Daniel Pollack, el mediador que en 2014 fue designado por el juez de Nueva York, Thomas Griesa. En dicha reunión, la Argentina llevará como principal estrategia la de transmitir en nombre del presidente argentino, la decisión de llegar a un acuerdo con los acreedores de los bonos que aún permanecen defaulteados. Las palabras que expresará Caputo a simple vista no serían merecedoras de un viaje a Nueva York, salvo que manifiestan una postura diametralmente opuesta a la que tuvo el gobierno de Cristina Kirchner en el tema holdouts.



"Es muy importante que podamos resolver los problemas del pasado; queremos que haya un cambio de visión, queremos dejar de ser el país catalogado como incumplidor", dijo Macri en conferencia de prensa ayer por la mañana. "Pedimos al mediador que nos ayude, pese a que la posición no fue razonable, hoy estamos por cerrar el tema, encontrar una solución y le pedimos que medie para que la Argentina tenga un acuerdo razonable", afirmó.



De todos modos, la negociación con los buitres va para largo, al menos eso es lo que cree el mercado. La principal sospecha es que no se llamará a extraordinarias para modificar la Ley Cerrojo (prohibe al Poder Ejecutivo reabrir o mejorar la oferta en el proceso de canje de bonos en cesación de pagos). Tal situación es clave para ver cuáles son los tiempos reales en los que piensa el Gobierno para cerrar un acuerdo con los holdouts.



Por otra parte, y más allá del pedido de Macri para que Pollack acerque las posiciones, el problema con los holdouts es mayor desde el año pasado. Fue cuando Griesa le dio lugar a los reclamos de los ‘me too’ (titulares de bonos defaulteados que fueron aceptados en la causa en la que los fondos buitre consiguieron un fallo firme contra la Argentina). El fallo del Juez indicó que los ‘me too’ tienen los mismos derechos que los demandantes originales, por lo que el monto total de la demanda asciende a unos u$s 10.000 millones. Tal situación implica que no sólo el monto se incrementó en cerca de u$s 8000 millones, sino que los ‘me too’ pueden ser otros nuevos buitres.



El Gobierno, alertado de la situación, tomó otras dos posturas además de decirle en la cara a Pollack y a los buitres que quiere pagar. Por un lado, Lee Buchheit, socio del estudio Cleary, es el abogado que reestructuró la deuda griega y que hoy acompañará a Caputo. Por otro, el Ministerio de Hacienda y Finanzas, comunicó anoche que designará un nuevo Estudio de abogados en los Estados Unidos "que brindará asesoramiento legal a la Argentina en el marco del conflicto relacionado con la deuda pública en estado de cesación de pagos".

La designación mencionada, sigue el comunicado, "se llevará a cabo mediante un procedimiento de selección de estudios de abogados de dicho país que cuenten con reconocidos antecedentes en la materia. El nuevo estudio a ser designado tendrá un rol de liderazgo en la prestación de asistencia legal al Ministerio, mientras que el estudio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton (‘CGSH‘) continuará prestando servicios legales en razón de la información con la que cuenta sobre los distintos casos judiciales pendientes contra la Argentina en los Estados Unidos".