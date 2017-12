El Gobierno se prepara para enfrentar nuevos juicios por la reforma previsional

En la Casa Rosada asumen que la reforma previsional abre la puerta a que los jubilados inicien nuevos juicios contra el Estado. En efecto, el oficialismo reconoce que hay argumentos jurídicos para reclamar por el ajuste sobre jubilaciones, asignaciones familiares y beneficios de la Asignación Universal por Hijo.

"Si, sabemos que pueden haber juicios por la reforma. Siempre los hay con este tipo de cambios", comentó un funcionario de primera línea ayer a este diario. Por un lado, reconocen que la nueva fórmula de haberes, basada en 70% de inflación y 30% de suba de los salarios formales (Ripte), puede generar juicios ya que los jubilados pierden poder adquisitivo en comparación con la fórmula actual, en base 50% a la evolución de los salarios y 50% de la recaudación.

Además, aceptan que hay un desfasaje ya que en marzo de 2018 los jubilados percibirán 6% menos de lo que deberían percibir con la fórmula actual. En Casa Rosada asumen que habrá reclamos justamente por esa merma, cuando se comience a aplicar el cálculo oficial.

La CGT presiona por este punto desde que el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, blanqueó los detalles de la reforma. "¿Quién se hace cargo de la diferencia de 13 a 5,5 que pierden los jubilados?", se preguntaban en la calle Azopardo cuando el proyecto entró al Congreso.

Pero los reclamos no solo vinieron de sectores opositores. El abogado constitucionalista Daniel Sabsay también expresó que "es inconstitucional" y explicó que "la fórmula de actualización, por lo que he leído, implica una merma de la jubilación actual". El constitucionalista recriminó: "que antes se haya hecho mal no implica que esto esté bien".

Según los cálculos que hacen desde la oposición, al aplicar esta fórmula, el Estado ahorraría $ 65 mil millones el próximo año. La Casa Rosada hasta ahora logró mantener la actualización lo más cerca posible de la inflación. De hecho, Dujovne aseguró esta semana en el Congreso que el próximo año las jubilaciones estarán 5% por encima de la inflación. De esta manera, logró que la aliada Elisa Carrió, quien amagó a no acompañar este proyecto, le diera el visto bueno. El oficialismo logra por ahora que las actualizaciones sean apenas por encima de la inflación, en línea con recomendaciones del FMI, que advirtió que "indexar los beneficios a la inflación desde 2019 en adelante reduciría el actual déficit a 20 puntos del PBI".