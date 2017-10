El Gobierno se aseguró más presencia en el Congreso, pero sin mayoría en las cámaras

El Gobierno tendrá desde el 10 de diciembre un interbloque de, al menos, 109 legisladores propios en la Cámara de Diputados, al que podría sumar eventuales aliados, y un tercio del Senado a su favor, donde ocupará 24 asientos. De este modo, se confirma como la primera minoría en la cámara baja, con mayor representación, y el segundo bloque de la cámara alta. Bajo este escenario, Cambiemos tendrá que seguir buscando aliados para construir los consensos necesarios con los que impulsar las reformas que prevé debatir e instrumentar en el próximo año parlamentario.

De acuerdo a los datos del escrutinio provisorio, el oficialismo logró retener las 40 bancas que ponían en juego en la cámara baja, ocupadas hoy por legisladores que ingresaron en 2013 desde el PRO, la Unión Cívica Radical, la Coalición Cívica y otras fuerzas aliadas, y ganar otros 22 asientos, que hasta diciembre ocuparán legisladores del interbloque UNA, de Sergio Massa, el kirchnerismo y sus aliados del Interior, perjudicadas por la migración del voto al espacio del Gobierno.

Cambiemos se llevó 15 de las 35 bancas de diputados en juego en la provincia de Buenos Aires, ocho de los 13 asientos de la Capital Federal, cinco de los nueve espacios correspondientes por Córdoba, y otra cifra idéntica por Santa Fe, y tres de las cinco bancas de Mendoza. Con los cinco distritos más populosos, y resultados favorables en Corrientes, Jujuy, Santa Cruz, Neuquén, Entre Ríos, La Rioja, Chaco, Salta, Cambiemos contabilizaba 62 bancas.

Los resultados obtenidos mejoraron la provisión del Gobierno, que en agosto, inmediatamente después de las PASO, se entusiasmaba con conformar un bloque de 105 diputados.

En la cámara baja, el kirchnerismo y sus aliados perdieron ocho de los 35 asientos en juego, y pasarán a partir del 10 de diciembre a conformar un bloque de entre 67 y 69 legisladores. El Partido Justicialista, que ponía en juego 16 bancas, obtuvo 24 puestos y desde el próximo período contará con 41 integrantes. En tanto, el bloque 1País pasará de 37 a 21 miembros.

De este modo, el oficialismo será la primera minoría de la Cámara de Diputados, con 109 integrantes, a los que podría sumar, eventualmente, otros diputados. Es el caso de Martín Lousteau y Carla Carrizo (Evolución), que ayer enviaron señales al Gobierno para construir "consensos duraderos". Pese a ello, deberá apelar a la negociación para lograr quórum (129 presentes en el recinto) para convertir en ley las reformas laboral, tributaria y previsional, que ya se preanunciaron.

En la Cámara Alta, Cambiemos se quedó con una docena de bancas, la mitad de las que se ponían en juego. De su cosecha, retuvo tres bancas, y añadió otras nueve sillas: conquistó los dos escaños por la mayoría de las provincias de Buenos Aires, Jujuy, La Rioja y Santa Cruz, y las bancas por la minoría de Formosa, Misiones, San Juan y San Luis. El PJ y el FPV se quedaron con los otros 12 asientos.

De esta manera, el Gobierno tendrá 24 bancas, un tercio del recinto, convirtiéndose en el segundo bloque, por detrás del PJ, con 26 bancas. En agosto, en la Casa Rosada se entusiasmaban con empardar al peronismo en cantidad de escaños. Así, el recinto se completará con el kirchnerismo y sus aliados (12) y otras fuerzas provinciales (10).

El nuevo Congreso perderá algunas figuras de peso de la política de los últimos años. Ya no participarán de las sesiones Sergio Massa ni Margarita Stolbizer, derrotados en su aventura por ingresar al Senado en representación de los bonaerenses. No estarán tampoco el ex jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, quien se quedó en las puertas por el bajo rendimiento de Florencio Randazzo, ni el banquero cooperativista Carlos Salomón Heller, cuarto en la lista del kirchnerismo porteño.