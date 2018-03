El Gobierno salió a aclarar la relación del presidente Macri con una sociedad offshore

El Gobierno salió a aclarar oficialmente que el presidente Mauricio Macri “nunca tuvo, ni tiene una participación en el capital” en Fleg Trading, una sociedad de las islas Bahamas que forma parte del listado de compañías administradas por la empresa panameña Mossack Fonseca, cuyos documentos internos fueron dados a conocer hoy en el marco de una investigación periodística global conocida como “Panama Papers”.

La revelación, impulsada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en ingles) supuso otra gigantesca filtración de datos secretos que dejó al descubierto los nombres de miles de poderosos -incluidos líderes mundiales como el presidente de Rusia Vladimir Putin o el del propio Macri, de deportistas como Lionel Messi y Michel Platini o el cineasta Pedro Almodóvar- en las operaciones que la empresa panameña Mossack Fonseca realizaba como administradora de empresas radicadas en paraísos fiscales.

Macri apareció mencionado junto a su padre Franco y su hermano Mariano en esta compañía registrada en 1998 como “una derivación del holding que los Macri habían montado en Argentina y en Brasil”, apunta el diario La Nación, uno de los medios que, en la Argentina, participó de la investigación.

“Dicha sociedad, que tenía como objeto participar en otras sociedades no financieras como inversora o holding en el Brasil, estuvo vinculada al grupo empresario familiar y de allí que el señor Macri fuera designado ocasionalmente como director, sin participación accionaria. Sí constó en la Declaración Jurada de su padre, Franco Macri”, dice el comunicado de Presidencia.



“El presidente Macri no ha declarado dicho activo en su declaración jurada fiscal, pues sólo se deben consignar los activos y nunca ha sido accionista de esa sociedad por lo que no corresponde incluirla”, explica el comunicado.