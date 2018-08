El Gobierno retomó los timbreos en medio del escándalo por los cuadernos

La coalición oficialista Cambiemos realizó hoy un nuevo timbreo nacional frente a la posibilidad de capitalizar electoralmente el escándalo por el presunto pago de coimas en la obra pública durante la administración del kirchnerismo.

Dos semanas atrás los dirigentes de Cambiemos encararon el primer timbreo nacional luego de la crisis cambiaria para tratar de recuperar la imagen del Gobierno luego de la caída en las encuestas pero este sábado la recorrida se enmarca en el escándalo conocido como "cuadernos de la corrupción", que golpea de lleno al kirchnerismo.

En ese contexto, el jefe de Gabinete bonaerense, Federico Salvai, recorrió el partido de San Fernando junto al subsecretario de Asuntos Municipales, Alex Campbell, y la concejala local de Cambiemos Agustina Ciarletta. Por su parte, el diputado nacional Héctor "Toty" Flores timbreó en el partido bonaerense de Esteban Echeverría junto al referente local del PRO y futuro candidato a intendente Evert Van Tooren, con quien recorrió el barrio San Sebastián de la localidad 9 de Abril.

El 28 de julio, el Presidente no timbreó: estaba en Sudáfrica, en el encuentro de los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica).

La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, habló en la semana sobre presuntos casos de corrupción que impactan en la opinión pública y afirmó: "No somos todos los mismos".

Vidal se expresó sobre los aportes que suelen recibir dirigentes políticos para llevar adelante sus campaña y procuró diferenciarse al gobierno anterior, en especial, de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

"Yo no soy Cristina (Kirchner), no soy una abogada exitosa, nunca tuve una denuncia por corrupción, puedo mostrar el resumen de mi tarjeta de crédito, a dónde me voy de vacaciones, no tengo nada que esconder", dijo la funcionaria en declaraciones a radio Mitre. "No somos todos los mismos. No soy igual de los que se robaron la plata de las rutas, los hospitales y las escuelas de la provincia de Buenos Aires", insistió Vidal durante la entrevista.