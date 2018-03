El Gobierno resalta la relación con EE.UU. y el FMI, pero asegura que no va a ser “si-diguista”

La canciller Susana Malcorra resaltó la importancia de las relaciones de Argentina con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y Estados Unidos en la estrategia para "volver al mundo", aunque afirmó al mismo tiempo que eso no significa que se vaya a transformar en un país "si-diguista", que diga a todo que sí.

“Para insertar a la Argentina en el mundo, tenemos que ser parte de las reglas del mundo, y reconectarnos con los organismos financieros internaciones es parte de eso”, argumentó la ministra de Relaciones Exteriores.

Ayer, la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, expresó su respaldo a las negociaciones que encaró la Argentina con los holdouts en Nueva York.

“Estamos muy animados al ver que la Argentina ha tomado la iniciativa de entrar en negociaciones con sus acreedores”, sostuvo la titular del FMI quien además aplaudió la decisión de salir del cepo y la actualización de tarifas con las que el país deja de lado los subsidios.

Malcorra consideró que los elogios del organismo indican que que el país está "avanzando en eso de ser reconocido”.

“Empezar a restaurar los vínculos, dialogar, hacer una negociación fuerte y dura con los holdouts, no significa que Argentina se transforme en un ’sí-diguista‘ del mundo. Argentina va a tener posiciones fuertes, definidas, maduras e inteligentes respecto del mundo”, sostuvo.

Según la jefa de la diplomacia nacional, Argentina “no puede aceptar cualquier condición" y como tal tiene que definir su perfil, "lo que no significa dar portazos, sino estar sentados a la mesa y decir 'esto sí, esto no, cómo lo resolvemos’”.

En diálogo con Radio La Red, Malcorra sostuvo que la nueva gestión busca una "apertura a las negociaciones con todo el mundo" y subrayó que, en ese contexto, "EE.UU. es un socio privilegiado".

"Nuestra visión es de integración al mundo, arrancando por nuestra región", subrayó.

FUENTE: AGENCIAS Buenos Aires