El Gobierno repudió los incidentes en Venezuela: "Son inadmisibles para la convivencia democrática"

Un diputado apartado de la oposición por denuncias de corrupción se juramentó el domingo como jefe de la Asamblea Nacional de Venezuela, mientras que militares impidieron al líder opositor, Juan Guaidó, entrar a la sede del Parlamento, donde se anticipaba su reelección.

Todos los países sudamericanos condenaron con dureza al gobierno de Nicolás Maduro. Incluso el gobierno de Estados Unidos también condenó "la falsa sesión en la Asamblea Nacional".

Más tarde, la Cancillería argentina repudió lo acontecido, al remarcar que "resulta un nuevo obstáculo para el pleno funcionamiento del Estado de Derecho" e instó a "recuperar el diálogo entre las fuerzas políticas de Venezuela".

"Resultan inadmisibles para la convivencia democrática los actos de hostigamiento padecidos por diputados, periodistas y miembros del cuerpo diplomático al momento de procurar ingresar al recinto de la Asamblea Nacional, para elegir a las nuevas autoridades de su junta directiva", señaló Cancillería en un comunicado.

No obstante, aclaró que no pretende involucrarse "en la situación interna de otros países". De hecho el gobierno de Alberto Fernández no acompañó el comunicado expedido por el Grupo de Lima.

El canciller, Felipe Solá, fue más contundente en sus cuestionamientos. En su cuenta de Twitter, afirmó que "impedir por la fuerza el funcionamiento de la Asamblea Legislativa es condenarse al aislamiento internacional".

Impedir por la fuerza el funcionamiento de la Asamblea Legislativa es condenarse al aislamiento internacional. Rechazamos esta acción e instamos al ejecutivo venezolano a aceptar que el camino es exactamente el opuesto. La Asamblea debe elegir su presidente con total legitimidad. — Felipe Solá (@felipe_sola) January 5, 2020

El comunicado de cada país y del Grupo de Lima

- La cancillería de Perú reprodujo un comunicado del Grupo de Lima en el que se detallan todos los gobiernos que repudian el accionar en la Asamblea Nacional.

"Los gobiernos de Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, Santa Lucía y Venezuela, países del Grupo de Lima, condenan el uso de la fuerza por el régimen dictatorial de Nicolás Maduro para impedir que los diputados de la Asamblea Nacional puedan acceder libremente a la sesión, convocada para 5 de enero, para elegir democráticamente a su Mesa Directiva", señaló.

Agregó: "La Asamblea Nacional tiene el derecho constitucional de reunirse sin intimidaciones ni interferencias para elegir a su Presidente y directiva, por lo que desconocemos el resultado de una elección que vulnera esos derechos y que se ha dado sin la plena participación de los diputados que acudieron a la sesión."

"El Grupo de Lima sigue con extrema preocupación los eventos que se suceden en Venezuela y hace un llamado a la comunidad internacional para trabajar de manera conjunta en apoyo a la recuperación de la democracia y el restablecimiento del Estado de derecho en ese país", concluyó.

- El subsecretario adjunto de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, Michael Kozak, escribió en Twitter que Guaidó "sigue siendo el Presidente Interino de #Venezuela bajo la constitución. La falsa sesión de la Asamblea Nacional de esta mañana careció de quórum legal. No hubo voto".

Acciones desesperadas del régimen de Maduro de evitar ilegalmente y a la fuerza que @JGuaido y la mayoría de diputados de la @AsambleaVE ingresaran al edificio, hacen que el "voto" de esta mañana, carezca de quórum y no cumpla los estándares constitucionales mínimos, es una farsa — Michael G. Kozak (@WHAAsstSecty) January 5, 2020

- El canciller Brasil, Ernesto Araújo, indicó que "Maduro intenta evitar por la fuerza un voto legítimo" para la reelección de Guaidó en la presidencia de la Asamblea Nacional, "crucial para la redemocratización del país".

Em Caracas hoje, Maduro tenta impedir, à força, votação legítima na Assembleia Nacional e reeleição de Juan Guaidó para a presidência da AN e do gov interino, crucial p/ a redemocratização do país. Brasil não reconhecerá qualquer resultado dessa violência e afronta à democracia. pic.twitter.com/M0g6CKztgx — Ernesto Araújo (@ernestofaraujo) January 5, 2020

- La cancillería de Colombia sostuvo que "este nuevo atentado contra la democracia del régimen ilegítimo de Nicolás Maduro debe ser condenado por todos los Estados comprometidos con la vigencia del Estado de Derecho y los Derechos Humanos".

El resultado de un proceso de elección de la Mesa Directiva realizado de manera fraudulenta, sin transparencia ni garantías, no será reconocido por el Estado colombiano — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) January 5, 2020

- El Gobierno de Bolivia dijo que "reitera su apoyo a Juan Guaidó y advierte a la comunidad internacional del peligro de la pérdida irremediable de la democracia y el estado de derecho en la hermana República de Venezuela".

El gobierno de #Bolivia rechaza la intervención de @NicolasMaduro en las decisiones de la Asamblea Nacional, reitera su apoyo a @jguaido y advierte del peligro de la pérdida irremediable del estado de derecho en #Venezuela ➡️ https://t.co/HvR7pUxIIr pic.twitter.com/R5N3okEuJ4 — Cancillería Bolivia (@MRE_Bolivia) January 5, 2020

- El presidente de Paraguay, Mario Abdo, hizo un "llamado a la paz y al respeto de la democracia" en Venezuela, mientras que su canciller Antonio Rivas Palacios pidió el "cese inmediato" de "todo acto intimidatorio" contra Guaidó y los parlamentarios opositores.

El Paraguay deplora la represión violenta ejercida hoy 05/01/20, por fuerzas del régimen ilegítimo de Nicolás Maduro sobre los diputados de la Asamblea Nacional de Venezuela, la prensa, y otros grupos e individuos, con la finalidad de impedir la elección de su nueva directiva. — Antonio Rivas Palacios (@ARivasPalacios) January 5, 2020

- El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, dijo que "el atropello" contra Guaidó "es una nueva muestra del autoritarismo del régimen de Maduro" que "aleja aún más a Venezuela de la senda democrática".

El atropello de hoy contra @jguaido es una nueva muestra del autoritarismo del régimen de Maduro. Aleja aún más a Venezuela de la senda democrática que el mundo entero le augura. ¡Nuestra solidaridad con las fuerzas democráticas del hermano país! — Lenín Moreno (@Lenin) January 5, 2020

- El canciller de Chile, Teodoro Ribera Neumann, condenó "los actos intimidatorios de la dictadura de Nicolás Maduro en contra de los diputados elegidos democráticamente y en pleno ejercicio de la Asamblea Nacional".

Condenamos los actos intimidatorios de la dictadura de Nicolás Maduro en contra de los diputados elegidos democráticamente y en pleno ejercicio de la AN. Boicotear la elección de la mesa directiva es un desesperado intento por acabar con el último reducto democrático en Venezuela — Teodoro Ribera Neumann (@TeodoroRiberaN) January 5, 2020

- El presidente electo de Uruguay, Luis Lacalle Pou, indicó que los hechos acontecidos en Venezuela "impidiendo el normal funcionamiento de la Asamblea Nacional constituyen un nuevo golpe a la institucionalidad democrática".