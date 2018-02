El Gobierno relativizó la marcha y busca aumentar la presión sobre sindicalistas

Ante uno de los actos más masivos en contra del Gobierno, el oficialismo desestimó los reclamos que lanzó Hugo Moyano al considerarlos una respuesta a las causas judiciales del líder camionero. En cambio, buscó sacar rédito político y aprovechó los cuestionamientos del sindicalista para relanzar su gestión.

"Fue un acto autorreferencial. Moyano se defendió de sus causas, tal como advertíamos", sintetizó un alto funcionario. Sin embargo, el mandatario y cuatro ministros suyos mostraron su preocupación con el acto cuando salieron a cuestionar la legitimidad de la movilización y hasta difundieron datos para contrarrestar las críticas del masivo acto en la 9 de Julio.

Así, el Gobierno buscó polarizar con el líder camionero, con mensajes como el siguiente: "Miente Moyano cuando dice que nuestras políticas perjudican a los jubilados, a los trabajadores, a las familias más vulnerables. Es oportunista y mentiroso. Este Gobierno aumentó el presupuesto de Desarrollo Social a niveles récord".

El Gobierno salió a defender más sus políticas, tal como pidió Macri a su Gabinete en el retiro de Chapadmalal. El Presidente reclamó a su equipo que recomponga el vínculo con la sociedad, luego de que su imagen decayera.

En esa línea, en Casa Rosada creen que la polarización con Moyano le sumará más puntos al jefe de Estado ante la opinión pública. "La transparencia es un eje que impacta en nuestro electorado y tenemos que recuperarlo", explicó un funcionario. Por eso, ayer cuatro ministros salieron a resaltar que la movilización responde a las causas judiciales que enfrenta el líder camionero. Los ministros Rogelio Frigerio (Interior), Jorge Triaca (Trabajo) y Guillermo Dietrich (Transporte), y el titular del Sistema de Medios Públicos, Hernán Lombardi, apuntaron al mismo blanco.

¿Preocupa al Gobierno que se esté gestando una unidad peronista, luego de que referentes como Máximo Kirchner participaran ayer de la movilización? "No... No vemos que vayan a seducir a la opinión pública con esos actores", explicó otro alto funcionario. Más aún, otros funcionarios consideraban que el acto no fue tan masivo, a pesar de que la Policía reconoció 140.000 asistentes. Otras fuentes aseguran que la convocatoria fue mayor.

Por último, el Gobierno también apostó a instalar los ejes de "transparencia" y "diálogo". En una visita a una planta de agua potable en Entre Ríos, Macri habló de "poner el Estado al servicio de la gente, gobernado de forma honesta". En esa línea, sostuvo que "ese objetivo se logrará sin aprietes, extorsiones".

A su vez, el oficialismo espera presionar más a los dirigentes sindicales. Ayer a la mañana, la Oficina Anticorrupción debatió el borrador de la nueva Ley de Ética Pública con ONGs y académicos, en Casa Rosada. Desde la OA, Laura Geler, explicó que los sindicalistas tienen "función pública no estatal" y que deberían presentar las declaraciones juradas en los mismos términos de la Ley de Ética que alcanzan a los funcionarios.