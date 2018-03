El Gobierno refinanció vencimientos de Letes por u$s 1500 millones

El Gobierno colocó ayer u$s 1500 millones Letes. Como resultado de la licitación se adjudicaron u$s 500 millones en títulos a 88 días (16 de junio de 2017) a una tasa nominal anual de 2,65%, u$s 500 millones a 179 días (15 de septiembre de 2017) a una tasa de 3% y u$s 500 millones a 270 días (15 de diciembre de 2017) a una tasa de 3,25%, informó el Ministerio de Finanzas. El monto total de las órdenes recibidas para estos instrumentos alcanzó los u$s 3839 millones, distribuido en u$s 1703 millones para la Letra a 88 días, u$s 1267 millones para la Letra a 179 días y u$s 869 millones para la Letra a 270 días. Se recibieron 9126 órdenes de compra. Debido a que el monto ofertado en todas las Letras superó el monto total a adjudicar, se aplicó un factor de prorrateo de 29,37% para la Letra a 88 días, 39,46% para la Letra a 179 días y 57,56% para la Letra a 270 días. El lunes 20 próximo vencen u$s 1766 millones en Letes; mediante la colocación de ayer se refinancian u$s 1500 millones. Por lo tanto, se cancelarán Letes por u$s 266 millones.