El Gobierno reconoció el poder de la huelga, pero la tildó de "política y sin consignas claras"

El alto nivel de adhesión al paro convocado por la CGT era "esperado" por el Gobierno, según le confiaron fuentes oficiales a El Cronista. No obstante, en Casa Rosada fueron muy críticos con la medida impulsada por la central obrera, a la que tildaron de "política, sin consignas claras", al tiempo que consideraron que fue motivada por "intereses" que buscan "debilitar al Gobierno y generar inestabilidad".

El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, fue quien, temprano, en declaraciones radiales a Mitre y La Red, planteó: "Coincido en que el paro no afecta a la democracia, pero hay intereses que lo que buscan es debilitar al Gobierno y generar inestabilidad". La referencia, indirecta pero clara, fue a los dichos de Hugo Moyano, líder de Camioneros, quien había dicho en TV que "el paro no afecta la democracia".

Triaca recordó que Moyano "se fue del kirchnerismo y ahora quiere volver a estar". Esa declaración aludió a los elogios que el jefe camionero había realizado a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. "Cuando estaba Cristina comía todo el mundo y hoy hay gente que no come", había dicho el sindicalista. Triaca opinó: "Moyano muestra una vez más las contradicciones de algunos dirigentes, que miran sus situaciones personales y particulares".

Rogelio Frigerio, ministro del Interior, definió al paro como "político y sin consignas claras", aunque aseguró que permanece "abierto" el diálogo entre el Gobierno y el sindicalismo. Frigerio evaluó que la medida de fuerza gremial se ha sentido en las grandes ciudades de la Argentina debido a "la falta de transporte", pero en las localidades más pequeñas, "la actividad ha sido prácticamente normal".

Respecto a las negociaciones futuras con la central obrera, anticipó: "Mañana nos van a encontrar con la misma predisposición al diálogo, pero con un día menos de trabajo en el país", dijo el funcionario, y añadió: "No se entiende muy bien por qué llegamos a esta instancia". Se prevé que haya un encuentro entre el Gobierno y la CGT la semana que viene.

Frigerio se mostró confiado en el que las políticas del Gobierno son las correctas para "salir adelante". Y agregó: "No es fácil sacar a la Argentina adelante después de tantos errores cometidos -durante la gestión anterior- en materia de políticas públicas".

En Tandil, el presidente Mauricio Macri afirmó, en una entrevista con El Eco de Tandil: "Los paros no contribuyen a nada, no suman porque yo no creo que haya habido un Gobierno en décadas con tanta preocupación por el empleo, por el trabajador y por generar nuevas oportunidades". Y sostuvo: "Lo que hay que hacer es seguir con lo que venimos haciendo, sentados en conjunto en una mesa de diálogo con todos los sectores". Finalmente, concluyó: "Queremos vivir en una Argentina justa, con la verdad sobre la mesa".