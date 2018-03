El Gobierno recibió a la Tupac por Milagro Sala, a horas del acto de Macri en Jujuy

A pedido del titular de la Pastoral Social, Jorge Lozano, el Gobierno recibió ayer por la tarde a referentes de movimientos sociales kirchneristas que le reclamaron que interceda para que la líder de la Tupac Amaru, Milagro Sala, sea liberada. Aunque no hubo resultados concretos, el encuentro sirvió para abrir un canal de diálogo y plantear la creación de una mesa de discusión entre el Gobierno y las distintas organizaciones.

La reunión se produjo horas antes del acto que el presidente Mauricio Macri hará hoy en Purmamarca, Jujuy, junto con el diputado del Frente Renovador Sergio Massa, el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, y el mandatario jujeño de Cambiemos, Gerardo Morales. El Presidente participará allí de la tradicional ceremonia de carnaval y anunciará un plan de energía solar para la Puna de 350 megawatts. Junto a Morales y Urtubey inaugurará la remodelación total del aeropuerto provincial, la readecuación de la ruta 34 y la finalización de las obras de la ruta 9 hasta Humahuaca. Los anuncios serán transmitidos por los canales de aire pero no habrá cadena nacional. Todo se dará en medio de un importante operativo de seguridad, por temor a que los dirigentes afines a Sala intenten provocar disturbios.

En ese marco, el jefe de Gabinete Marcos Peña, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y el secretario de Culto, Santiago de Estrada, recibieron ayer al coordinador nacional de la Tupac Amaru, Alejandro ‘Coco‘ Gafargnini. También participaron el referente del Movimiento Evita, Emilio Pérsico, y Lozano, quien no pronunció palabra.

"El diálogo fue honesto y franco. Se interiorizaron de toda la situación, no hay ninguna respuesta concreta, pero se vieron muy permeables en trabajar en la situación. Para nosotros, Milagro es una presa política. Ellos nos escucharon, tienen otra mirada de la situación", señaló Gafargnini al salir de la Rosada.

Durante el encuentro, que duró cerca de una hora, los movimientos sociales ratificaron que el acampe en Plaza de Mayo permanecerá hasta que la diputada del Parlasur sea liberada en Jujuy. Desde el Gobierno aseguraron que no pidieron que lo levanten, pero al mismo tiempo les ratificaron que no pueden hacer nada porque respetan la división de poderes. Sala está detendida en Jujuy, acusada de asociación ilícita y malversación de fondos."Sí se les aclaró que no hay intención de persecución política", aclaró un vocero macrista.