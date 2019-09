El Gobierno recibió a la CGT y descartó sacar la “Emergencia Alimentaria” por decreto

La ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, dijo esta tarde que el Gobierno no establecerá la declaración de la “Emergencia Alimentaria” por decreto.

La funcionaria formuló declaraciones a la salida de la reunión que, tanto ella como el ministro de Producción, Dante Sica, tuvieron con la Confederación General de Trabajo (CGT).

En un breve contacto con la prensa, Stanley enumeró una serie de medidas que el Gobierno ha tomado desde 2018, en el marco de la declaración de la “Emergencia Social”, como aumento de raciones de comida, refuerzo de partidas para comedores, entre otras, puntos que, según la funcionaria, estuvieron presentes en el encuentro con la cúpula gremial.

En ese contexto, Stanley dijo que la cuestión de la Emergencia Alimentaria será abordada en el Congreso, “donde hay varios proyectos presentados”, por lo que desechó que vaya a salir por decreto.

Negó, además, que en la reunión se haya hablado de “reapertura de paritarias”, aunque derivó la posibilidad de más comentarios al respecto en su colega del Gabinete, Dante Sica, quien, como ministro de Producción, absorbió también la Secretaría de Trabajo.

El encuentro de hoy surgió luego de la carta que la cúpula de la central obrera envió la semana pasada al presidente Mauricio Macri para alertarlo por la complicada situación social. Justo en medio del acampe piquetero frente a la sede de Desarrollo Social, Stanley se contactó con los referentes cegetistas y los convocó al encuentro que se pactó para hoy a partir de las 15.

Entre las expectativas gremiales estaba la de que el Gobierno declare la emergencia alimentaria por decreto porque “más allá de los procesos legislativos, tiene que ser urgente y la tiene que arbitrar ya el Gobierno, la tiene que centralizar y darle de comer en serio a la gente porque la situación es crítica", había anticipado Héctor Daer, uno de los referentes cegetistas que participó hoy del encuentro.

De hecho, la presión para que el Gobierno decrete la emergencia alimentaria estuvo articulada también con la oposición legislativa, que hoy se disponía a presentar un proyecto de ley unificado sobre el tema, aunque con el fin de forzar al Ejecutivo a una iniciativa presidencial, para ahorrarse el costo político de que se utilice el recinto de la Cámara baja como caja de resonancia para golpearlo en medio de la campaña electoral.

El proyecto unificado finalmente aún no ingresó. Según fuentes legislativas la demora obedece a que aún no se encontró una síntesis entre las distintas iniciativas legislativas que estaban en danza. El plan opositor era entrarlo hoy, con la idea de que convocar a una sesión especial el jueves, para la cual consideraban que no tendría problemas en obtener quórum. Luego, como la llegada de la iniciativa al recinto no estará precedida por su tratamiento en comisión, necesitará una mayoría especial, de dos tercios, para que sea aprobada.

Por el lado gremial, del encuentro de hoy participaron, además de Daer (Sanidad), Carlos Acuña (SOESGyPE), Antonio Caló (UOM), José Luis Lingieri (Obras Sanitarias), Andrés Rodríguez (Estatales UPCN), Armando Cavalieri (Comercio) y Gerardo Martínez (UOCRA).

Por el lado gubernamental, además de Sica y Stanley, en representación del Ministerio de Salud y Desarrollo Social estuvieron también Carlos Pedrini, secretario de Articulación Política y Social, y Fernando Reggio, subsecretario de Abordaje Terriorial.