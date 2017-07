Edición Impresa TRES FUERON EDIFICIOS HISTÓRICOS DE LA EX Secretaría de inteligencia

El Gobierno recaudó u$s 84 millones por venta de inmuebles Ayer se oficializó la venta de dos edificios de la ex Side por Boletín Ofical por más de u$s 9 millones. Otros siete ya fueron subastados. En total venderán otras 78 propiedades