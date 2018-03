El Gobierno reafirma que la economía volvió a crecer

El Gobierno redobló la apuesta y ahora no solo dice (y cree) que "la recesión ya terminó", sino que también confía en que durante el primer trimestre de este año la economía está creciendo al ritmo estipulado en el Presupuesto, cercano a 3,5%.



Eso fue lo que sugirieron el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y el de Producción, Francisco Cabrera, el viernes pasado en Mendoza, donde participaron del Foro de Inversiones. Junto a otros funcionarios que se quedaron el fin de semana en la ciudad a los pies de la Cordillera de los Andes, se encontraron con un moderado optimismo empresarial por el rumbo tomado, aunque chocaron con reclamos de cambios urgentes, como el del sector vitivinícola, que pide, entre otras cosas, un dólar a $ 18 (15% más caro que el cierre del viernes, a $ 15,60) y el de industriales, que solicitaron acelerar la discusión de la reforma tributaria.



Los integrantes del Gobierno buscan que se observen los grandes números de la economía, más allá de que la recuperación de la actividad todavía no se sienta en la calle y se pueda demorar incluso hasta el segundo semestre, como dicen las voces más pesimistas. Así se explica como muestran que el empleo formal privado está creciendo a un ritmo de "20.000 trabajadores registrados más por mes desde octubre", según Dujovne, o que para Cabrera "el consumo está creciendo", ya que hay que mirar las ventas de autos, motos e inmuebles y no concentrarse en la baja del consumo masivo (ventas en supermercados y mayoristas).



El buen humor oficial frente a las estadísticas cuenta con una dosis estratégica: instalar que el peor momento de la economía ya pasó hace varios meses atrás y desacreditar, de cara a una semana muy conflictiva, la protesta que hará mañana la Confederación General de los Trabajadores (CGT) en la puerta del ministerio de Producción. Por eso, Cabrera afirmó que el sentido de la protesta es "solamente político", frente al inicio de la carrera electoral. "Nos acompañaron cuando la actividad estaba mal y ahora, que mes a mes los indicadores son mejores, salen a marchar", evaluó el ministro al que los sindicalistas le reclamarán afuera de su oficina.



Pero más allá de los múltiples focos de conflicto que atacará el Gobierno en esta semana (marcha de gremialistas y paros de docentes, futbolistas y hasta de mujeres en general el miércoles), lo que más inquieta a las autoridades son las dudas que plantean los empresarios locales (los mismos que, según manifiestan los inversores extranjeros, tendrían que dar las mayores demostraciones de confianza).



En Mendoza, Dujovne, Cabrera, el ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, y la vicepresidenta Gabriela Michetti escucharon pedidos para apurar, entre otras cosas, las nuevas leyes de Mercado de Capitales (se empezaría a tratar este mes), de Responsabilidad Fiscal y la reforma tributaria.



José Urtubey, vocal de la Unión Industrial Argentina (UIA) y hermano del gobernador de Salta, pidió: "Si quieren que la economía crezca, la reforma tributaria debe discutirse ya". Dujovne planteó: "El mejor favor es postergarla hasta 2018, así no quedamos presos de la pelea electoral".



En el mismo sentido de mostrar que la economía está mejor, el titular de Hacienda dijo que Argentina "es más competitiva que en noviembre de 2015", cuando el dólar estaba por debajo de $ 10. Así respondió cuando fue consultado sobre el tipo de cambio, que el 1 de marzo de 2016 estaba por arriba de los $ 16 cuando hubo en estos doce meses una inflación de entre 35% y 40%. "Hoy la foto es mejor. Vamos a ganar competitividad con más productividad, mayor apertura y equilibrio fiscal", aseguró Dujovne.