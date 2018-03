El Gobierno ratificó el reclamo "irrenunciable" por las Islas Malvinas

En medio de una jornada con infinidad de actos conmemorativos en todo el país a 35 años de la guerra de 1982, el presidente Mauricio Macri se reunió ayer con ex combatientes y familiares de caídos en Malvinas, reafirmando el reclamo argentino por la soberanía del archipiélago. "Creemos que ese mayor diálogo, que ese mayor nivel de relación con el mundo, va a facilitar que nuestro reclamo, que es irrenunciable, tenga realmente cabida. En eso estamos trabajando y a eso estamos apostando", aseguró el Jefe de Estado al comenzar el encuentro en la Quinta de Olivos.



Cerca de las 9.30, en otra actividad junto a la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, el mandatario nacional recibió a unos 25 representantes de la Comisión de Familiares de los fallecidos durante el conflicto bélico, encabezados por su presidenta, María Araujo, y a un grupo de 20 veteranos pertenecientes a la Confederación de Combatientes, liderados por Rubén Rada. "Mucho más doloroso que por un territorio perdido es por todos esos miles de combatientes, de argentinos, que fueron a defender lo que es nuestro; 649 que hoy no están acá", agregó el Presidente.

Luego de destacar el trabajo de la canciller Susana Malcorra, Macri sostuvo que "ese mayor diálogo y mayor nivel de relación con el mundo va a facilitar que nuestro reclamo, que es irrenunciable, tenga que cabida". Por otra parte, del encuentro participó también el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, y, según trascendió, uno de los temas que se trataron fue el trabajo que realizar la Cruz Roja para identificar a los 123 soldados enterrados en tumbas NN en Malvinas.



Mientras en la tradicional vigilia de Tierra del Fuego, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, aseguró ayer que el país "nunca dejará de reclamar" la soberanía sobre las Islas Malvinas, y pidió "encontrar caminos inteligentes para avanzar en ese reclamo", durante el discurso que brindó en Ushuaia donde encabezó el acto central por el aniversario del conflicto bélico con Inglaterra. "Nunca dejaremos de reclamar lo que nos pertenece. Ni un solo día de nuestras vidas vamos a bajar los brazos ni vamos a claudicar", dijo el funcionario, acompañado por la gobernadora local Rosana Bertone, junto al Monumento a los Caídos durante el conflicto bélico, a orillas del Canal Beagle.



En paralelo, entre otros actos, agrupaciones de ex combatientes nucleadas en la Mesa de Coincidencias Malvinas (MECOMA) conmemoraron ayer los 35 años en la Plaza de Mayo junto a dirigentes kirchneristas y de izquierda. Algunos de los presentes fueron el ex ministro Daniel Filmus, el diputado camporista Andrés "Cuervo" , el líder del MST, Alejandro Bodart y el ex piquetero Luis D’Elía.