El Gobierno proyecta sacarle las rejas a la ex ESMA

En el sótano del Casino de Oficiales de la ex ESMA, hoy Sitio de la Memoria, hubo detenidos desaparecidos que recuerdan haber visto a dos hermanitos. Del otro lado de una puerta, en una especie de box, torturaban al papá de los dos, un montonero detenido junto a su mujer embarazada y a los hijos de ambos. Ella, María de las Victorias, calzaba guillerminas. Parecía de unos tres años y su hermano Marcelo, que no pasaría los cinco, la corría entre las columnas de hormigón. A ella la abandonaron los militares en las escalinatas de un hospital en Rosario y a él lo entregaron a unas monjas cordobesas. La bebé que nació, Laura, se la apropió el prefecto Juan Azic que también se quedó con la niña que hoy es Victoria Donda.

Aquellos cuatro chicos ya tienen su verdadera identidad y aquel sótano y la pieza donde nacieron las nenas son lugares preservados para la Memoria.

En el sótano hay fotografías de torturados que se llevó escondidas entre su ropa el fotógrafo Víctor Basterra, sobreviviente. Incluso se exhibe una fotografía de él mismo sacada tras una sesión de tortura y picana.

Operaba en la ex ESMA el nefasto grupo de tareas G.T.3.3.2. que mantuvo con vida a muchos secuestrados a los que se les imponía trabajo forzado para beneficio de las tareas represivas; de los planes políticos del comandante Emilio Massera y hasta para beneficio económico y personal de los represores.

El Ente Público Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos está integrado hoy por un Órgano Ejecutivo tripartito: un miembro por el Gobierno Nacional, un representante del Gobierno de la Ciudad y un representante del Directorio de Organismos de Derechos Humanos.

El predio de 17 hectáreas, donde se cometieron muchas de las mayores atrocidades durante la última dictadura, con espacios recuperados y puestos en valor, sigue como en la dictadura rodeado de rejas. Sobre esas rejas se han pegado siluetas en señal de reclamo y protesta.

Para el final del mandato de Macri esas rejas podrían no estar más si avanza y se concreta un master plan que elabora la secretaría de Obras Públicas, a cargo de Daniel Chain, con empuje del secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj.

Después de doce años de gobiernos kirchneristas que tomaron el espacio y los Derechos Humanos como bandera, la línea discursiva del gobierno nacional apunta a abrir el lugar en un sentido literal. En Cambiemos hablan de que en el kirchnerismo "se apropiaron" de los Derechos Humanos, "que son de todos". Y Macri llegó a decir que con él se "acaba el curro de los Derechos Humanos". Los 40 años del golpe y la reunión que tendrían organismos argentinos con el presidente francés François Holland, acercó a Macri a algunos de esos organismos con los que empezó a entablar un diálogo. Lo mismo hizo María Eugenia Vidal en la Provincia al recibir a Estela de Carlotto.

Sin embargo el Presidente no termina de expresar comodidad con el tema, como se vio en la visita al Parque de la Memoria que compartió con Barack Obama el 24 de marzo antes de volar al sur.

En ese marco, el plan principal que elabora el Gobierno es convertir la ex ESMA en algo así como un Centro Cívico de Derechos Humanos sin rejas y parquizado. "Mientras en plazas y parques se ponen rejas, en la ex ESMA el objetivo es sacarlas", adelantan. Avruj ha dicho lo que piensa: "Hay que amigar el espacio con toda la gente, no puede ser un ghetto".

El proyecto habilitaría el acceso desde cualquier punto a lo largo de la avenida del Libertador y Comodoro Martín Rivadavia y buscaría una manera de facilitar también el acceso al Museo de Malvinas ubicado detrás del predio, sobre Avenida Lugones, pero también hoy con ingreso por Libertador 8151. Antes de consensuar el plan, señalan, habría que fortalecer las medidas de seguridad en cada uno de los edificios que hoy ocupan el Archivo General de la Memoria, el Centro Cultural Haroldo Conti (que se preservaría tal como está), el Sitio de la Memoria (también se conservaría como está) y los que ocupan Abuelas, Madres, HIJOS, el Serpaj, el CELS, entre muchos otros.

El espacio se completa con otros sitios vinculados con los operativos de secuestros, como los talleres de automotores, la Central de Operaciones y Comunicaciones, la imprenta y hasta el campo de deportes donde se habrían cometido asesinatos y hasta incinerado personas.

Además, la Secretaría de Derechos Humanos quiere abrirle un lugar a otras organizaciones con las que trabajaban ya en la Ciudad, como Greenpeace, Amnesty y DAIA.