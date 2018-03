El Gobierno prorrogó el Plan Gas para sostener la producción

Junto al anuncio sobre Vaca Muerta, el presidente, Mauricio Macri, comunicó ayer la extensión del Plan Gas por dos años, con precios decrecientes y la garantía de un precio de compra para sustituir importaciones.

En la Casa de Gobierno, Macri aseguró: "Se extenderá el Plan Gas, con lo que damos certidumbre para que vengan las inversiones".

El Plan Gas tenía fecha de vencimiento el 31 de diciembre de 2017 y ahora terminará a fines de 2019. Fue creado en 2013 para estimular la producción de ese recurso y dependía, en ese momento del Ministerio de Economía, pero ahora está bajo la órbita del Ministerio de Energía y Minería de la Nación. Tiene como meta reducir las importaciones y achicar el déficit energético, que explica buena parte del desequilibrio en la balanza comercial.

El programa había autorizado un precio de u$s 7,50 por millón de BTU y la idea oficial es que haya un sendero decreciente hasta u$s 6,50 cuando finalice su vigencia. Un operador del sector, sin embargo, dijo que el Estado "nunca pagó" efectivamente u$s 7,50. "Como van a haber más productores, se espera que los precios bajen por la mayor oferta y la energía será más barata", estimó.

Uno que valoró esta prórroga fue el presidente de YPF, Miguel Ángel Gutiérrez. "No está formalizado con toda la documentación, pero lo importante es que se mantiene".

En off the record, una fuente empresarial calificó como "fundamental" esta extensión para seguir explorando. "El Plan Gas fue muy exitoso, porque incrementó el año pasado un 5% la producción, que creció más del 15% desde su implementación", calculó. Y agregó: "Esto demuestra que cuando el Estado da señales y marca el camino, las inversiones se realizan y la producción aumenta".

Este operador cree que lo "ideal" es que el gas lo pague el mercado y no la administración pública nacional, "pero vinimos de un desaguisado de años, en el que no se reconocía a las empresas el verdadero precio local".

"Por eso es que funcionó el Plan Gas y es tan exitoso", indicó.

Aunque no está ligado en sí a la adenda al convenio laboral de Vaca Muerta, la prórroga del programa formó parte del acuerdo por el que las compañías petroleras se comprometen a desembolsar dólares en la cuenca.

En noviembre del año pasado, los subsidios para el Plan Gas alcanzaron los $ 12.662,6 millones, que representan el 68,4% del total de las transferencias corrientes para el sector energético y un 1551% más que en el mismo mes de 2015, según la Dirección de Análisis Fiscal de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP).

En los primeros once meses de 2016, el Estado Nacional transfirió $ 28.472 millones al Plan Gas, un monto 141% mayor que en ese mismo lapso anterior y el 18,8% de los subsidios energéticos totales.

La situación de que ahora el Estado sea el que subsidie a las empresas es celebrada en el sector. "Entre 2003 y 2014, la industria petrolera transfirió una masa monumental al resto de las actividades, ya que nos pagaban las exportaciones hasta un tope de u$s 70, cuando los precios internacionales llegaban a los u$s 120. En cuanto a gas, los precios estaban pisados y nos daban u$s 2,30 por millón de BTU. Las compañías dejamos de ganar entre 80 y 100 mil millones de dólares, según estiman algunos economistas", señalaron.