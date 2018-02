El Gobierno promete ir a fondo en su cruzada contra el camionero

"Conducta extorsiva". A esa definición recurrió ayer el Gobierno para interpretar el desafío lanzado por Hugo Moyano con la convocatoria a la marcha del 22 de febrero en contra de la política económica y social de la administración de Mauricio Macri. Pese a la embestida del líder camionero, que ayer sumó la adhesión de una parte de la CGT, fuentes gubernamentales ratificaron la decisión de no dar marcha atrás en su pulseada contra las mafias sindicales. "Acá no se va a negociar con nadie para que zafe de la Justicia", aseguraron los voceros.

El mensaje oficial, además, incluye una contundente advertencia: el Ministerio de Trabajo, que conduce Jorge Triaca, avanza en forma decidida con el proceso de auditorías sorpresivas de los balances, cuentas y procesos electivos en los sindicatos como parte de una serie de controles dispuestos por otras esferas del estado. La estrategia apunta a poner en evidencia los casos en que se detecten irregularidades, una situación que según sostienen desde la propia cartera laboral no involucra por igual al conjunto de la dirigencia sindical. "La mayoría de los sindicalistas no tiene problemas judiciales", insisten en el Ejecutivo y remarcan, en referencia directa a Moyano, la recomendación de que "de explicaciones" en tribunales en las causas que lo investigan por supuestos delitos de lavado de dinero, fraude y asociación ilícita.

Justamente la compleja situación judicial que enfrenta el líder camionero constituye, en la visión oficial, el argumento que alimenta la ofensiva lanzada por el dirigente contra la administración macrista. En esa línea, consideraron que el encuentro de ayer en que un sector del consejo directivo de la CGT anunció su adhesión a la movilización dispuesta por el Sindicato de Camioneros para el 22 de febrero es una muestra de que el propio Moyano "está gastando todos los cartuchos que le quedan para construir alguna solidaridad" dentro del movimiento obrero. No obstante, alertaron que en ese propósito de sumar respaldo, el moyanismo "está juntando agua con aceite", una combinación que, de acuerdo a la evaluación dominante en el Ejecutivo, no logrará una supervivencia en el largo plazo. Por eso es que al menos en los despachos oficiales involucrados estrechamente con la dinámica del mundo laboral rechazan estar preocupados por una profundización del nivel de conflictividad socio-laboral tras la protesta alentada por el moyanismo. "La marcha es un claro mensaje político, no hay reclamo gremial", insisten esos voceros y, luego de definir la conducta del ex jefe cegetista como "extorsiva", sostienen que no hay argumentos objetivos del escenario económico que alimenten un contexto de confrontación callejera en el corto plazo.

Frente al desafío de Moyano, puertas adentro del Gobierno insisten con mantener su estrategia e ir a fondo en el enfrentamiento público contra el camionero. Un importante funcionario lo explicó sin reparos: "Tenerlo en la foto de enfrente siempre es favorable porque la gente lo vincula con lo que no quiere más en la Argentina". Y recordó el fracaso con el que culminó el plan de lucha que la CGT todavía unificada lanzó el año pasado contra la gestión macrista.