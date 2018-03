El Gobierno prevé un índice para actualizar impuestos aunque no se calculará por inflación

Si bien evitarán llamarlo "ajuste por inflación" para no "institucionalizar" el aumento de los precios, el Gobierno creará un índice de "movilidad razonable" para reformular el balance para el cálculo del Impuesto a las Ganancias o para actualizar periódicamente las escalas y cuotas del Monotributo.

En su primera reunión con periodistas para anunciar la recaudación, el titular de la AFIP, Alberto Abad, precisó que buscarán diversas variables económicas para construir ese índice de "movilidad". "Tocaremos el cable amarillo, el verde, el azul, todo lo que sea para no tocar el cable rojo, que es la inflación", ironizó.

Esto formaría parte de una "agenda para ir desarmando las mayores inequidades", que incluye el Impuesto a las Ganancias para los trabajadores en relación de dependencia, y una vez que esto esté definido, "vamos a tratar de colocar a los autónomos" en los nuevos mínimos y escalas más ventajosos, pero podría no ser en un pie de igualdad con los empleados.

Tampoco está previsto actualizar el mínimo no imponible del Impuesto sobre los Bienes Personales, confesó, que hace años en $ 305.000.

En ese marco, negó toda posibilidad de enviar al Congreso un proyecto de blanqueo o de moratoria. "Esta es época de cumplimiento voluntario, no de blanqueos o de moratorias. Trabajaremos para ampliar las bases de tributación, al apuntar a la formalización de la economía, que ha disminuido en el IVA, con la venta ilegal, con el contrabando, la trata de personas", enfatizó.

"Se va a volver a calcular la evasión en el IVA, que se discontinuó en 2008, pero dado que se desmanteló el resto de las estadísticas, va a ser una estimación", comentó Abad.

Aunque dijo que forma parte de la tendencia anterior, y que recién en enero se verá el resultado de la conjunción de las bajas de las retenciones y otros impuestos con la mayor producción y consumo que espera el Gobierno, Abad informó que la recaudación de diciembre fue de $ 145.034 millones, con una subade 33,6% contra el mismo mes de 2014.

En el comparativo anual, 2015 cerró con una recaudación de $ 1.537.948,4 millones y un aumento de la recaudación de 31,5% respecto de 2014, lo que marca un año de estancamiento.

En diciembre, el IVA neto de devoluciones ingresó $ 42.635,2 millones, con una suba de 40,1%. El IVA impositivo, que marca el consumo, estuvo algo por encima de la inflación esperada (27%) ya que se ubicó en un incremento interanual de 32,5%. El IVA aduanero subió 57,4% frente a diciembre anterior.

El Impuesto a las Ganancias recaudó $ 38.175,9 millones, con un aumento interanual de 47,6%. Los pagas directos y retenciones a través de la DGI subieron 47,2%, mientras los que se dieron por la Aduana lo hicieron un 55,6%.

El impuesto al cheque colectó $ 10.048,7 millones, creciendo un 35,2% interanual.

En el sistema de seguridad social, lo recursos recaudados fueron $ 34.293,1 millones, con un incremento de 31,4%.

Las retenciones cayeron un 1,6%, al recaudar $ 5.008,4 millones, y los derechos de importación ingresaron $ 3.731,1 millones y así se incrementaron 52,8% interanual.

Para lo que viene, Abad dijo que será "desafiante" por el costo fiscal que podría tener la baja de retenciones si la producción no sube lo esperado gracias a esa medida, y porque a partir de abril vendrán mayores costos con la reformulación del Impuesto a las Ganancias para los trabajadores y la rebaja del IVA a los productos de la canasta básica.