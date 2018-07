El Gobierno prevé que la inflación será de 17% y que el PBI crecerá 2% en 2019

El Gobierno envió al Congreso el informe de avance del Presupuesto en el que contine las principales variables que conformarán la economía argentina en 2019. A diferencia de otros años, en esta oportunidad el documento no incluye cuál va a ser el valor promedio del dólar: sobre el tipo de cambio sostiene que "se determina libremente en el mercado, con intervenciones ocasionales por parte de la autoridad monetaria, para suavizar cualquier comportamiento disruptivo".

En otro párrafo desde el Ejecutivo aseguran que no se fijará un valor del dólar, cuando justifican que "el conjunto de políticas implementadas y el acuerdo con el FMI permitirán atravesar la turbulencia financiera sin tener disrupciones en la economía: sin romper contratos, sin fijar el tipo de cambio, sin implementar restricciones o cepos, y sin sufrir una fuerte recesión". No obstante, para poder elaborar el proyecto de Presupuesto se tiene que contar con un valor promedio del dólar que no quedó explicitado en el documento difundido ayer.

El Ministerio de Hacienda y Finanzas defendió la decisión. "No necesita estar el valor del dólar, es simplemete algunas proyecciones y lo importante es cómo viene el devengado del presupuesto", dijeron. Admitieron que en septiembre, cuando se envíe el proyecto, sí estará el tipo de cambio promedio de 2019.

El informe de 85 páginas hace un repaso de los hechos recientes en la economía argentina: reconoce que la sequía afectó el crecimiento en 2018, menciona que están disponibles los próximos desembolsos del FMI (que totalizan u$s 13.400 millones para el Tesoro este año) y plantea un repunte de la economía para 2019, de 2%, tal como se había incluido en la carta de intención firmada con el Fondo Monetario.

A continuación, el detalle de las principales variables:

- Crecimiento

"Para el 2019 se proyecta que la economía crezca alrededor de 2%. Los mejores pronósticos para la cosecha de trigo y el rebote de la cosecha de soja, en conjunto con la normalización de los mercados financieros y las mejores condiciones para la inversión conducirán la recuperación de la actividad para el próximo año", aseguran.

"Esperamos que la expansión de la economía sea liderada por las exportaciones (10,7%) impulsadas en buena medida por la reversión de la sequía- y un mayor crecimiento de los socios comerciales. Se proyecta que un crecimiento de 5,9% de la inversión y de 1% del consumo privado. Esta dinámica será parcialmente compensada por el mayor aumento de las importaciones (+7%), principalmente como respuesta a la necesidad de incorporar bienes de capital. Asimismo, se proyecta una contracción del consumo público (-3,7%), en línea con el cumplimiento de las metas fiscales para el año", agregan.

Para 2018 recortaron la estimación desde el 1,4% previsto en la carta de intención a alrededor de 1%. "En términos económicos, la sequía implicó una pérdida de aproximadamente 1 p.p. de crecimiento real del PBI y una reducción de las exportaciones equivalente a u$s 8500 millones", identificaron.

- Inflación

Al igual que lo prometido al Fondo Monetario, se incluye que la meta de inflación para 2018 es de 27%, "en línea con las expectativas actuales del mercado, de 17% para 2019, y 13% y 9% para los siguientes 2 años".

Sobre este año, reconoce que "la volatilidad en los mercados financieros internacionales que ocasionó una depreciación del peso y el aumento en el precio internacional del petróleo impedirán lograr una nueva reducción de la inflación".

- Financiamiento del FMI

"Como consecuencia de la aprobación del acuerdo con dicho organismo, en el camino a restaurar la confianza del mercado, durante el corriente año el Tesoro Nacional tendrá a su disposición los primeros desembolsos del FMI por cerca de u$s 13.400 millones", detalla. Por ahora, del primer desembolso, u$s 7500 millones fueron a cubrir déficit fiscal. Esta afirmación implica que el Gobierno piensa en acceder a los próximos dos (en septiembre y diciembre), por $ 2950 millones en cada caso.