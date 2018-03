El Gobierno prevé emitir bonos por u$s 15.000 millones para cubrir toda la deuda en default

A la espera de la derogación de la ley Cerrojo en el Congreso, el Gobierno activó los mecanismos necesarios para alistar una emisión de bonos con la que pretende obtener los fondos necesarios para cumplir con el pago de la deuda y salir del default.

La tarea encarada por el Ministerio de Hacienda y Finanzas prevé la emisión de títulos en moneda extranjera por 15.000 millones de dólares, con los que la Argentina buscará, quita mediante, cubrir deuda por alrededor de u$s 20.000 millones. En ese monto se engloban los u$s 6500 millones que demandaría el pago a los holdouts que aceptaron el preacuerdo establecido recientemente en Nueva York con una quita del 25%, además de otros u$s 8500 millones que comprenden la deuda en manos de bonistas europeos y aquellos que aún no tienen sentencia a favor.

El último viernes, el juez de de Nueva York, Thomas Griesa, ratificó la decisión de liberar las restricciones que pesan sobre la Argentina para el pago a los bonistas que ingresaron a los diferentes canjes de deuda, siempre y cuando la Argentina levante la ley Cerrojo y cumpla con los preacuerdos alcanzados en su tribunal con los holdouts que aceptaron la propuesta presentada por la administración de Mauricio Macri. Ese preacuerdo, establece que la Argentina pagará la deuda a los holdouts en efectivo, y que los dólares surgirán de la colocación de estos bonos que se emitrán apenas el Congreso logre avanzar con el capítulo parlamentario del entendimiento, que se tratará el mes próximo, tras el inicio del período de sesiones ordinarias.