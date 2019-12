El Gobierno presiona al Congreso para aprobar la Emergencia en trámite exprés

El oficialismo envió a última hora de este jueves el pedido de sesiones extraordinarias para que el Congreso trate la próxima semana los proyectos de Emergencia Económica, Sanitaria y Social. El objetivo del presidente Alberto Fernández es que el paquete se apruebe en Diputados entre el miércoles o jueves. Justamente, en la Cámara Baja es donde Cambiemos buscaría marcar una diferencia con sus 116 legisladores, lo que parece un desafío para la coalición de la UCR, el PRO y la CC.

Si hay proyectos del presidente Alberto Fernández que avanzan a paso acelerado son justamente los que incluyen las Emergencias Económica, Sanitaria y Social. El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, recibirá en su despacho a los jefes de bloques de la oposición, el martes tratarán los proyectos en la Comisión de Presupuesto y de Legislación General y el objetivo del Frente de Todos es que el miércoles o jueves sean aprobados en la Cámara Baja, según fuentes oficiales. Si el proyecto sale en la Cámara Baja, en el oficialismo dan por descontado que tenga tarjeta verde en el Senado.

A dos días de dejar el poder, Cambiemos deberá debutar en la oposición y buscará marcar su disidencia con la Emergencia Económica. El radical Mario Negri lidera el interbloque de 116 diputados y ya comentó que espera que "el paquete" de leyes que envía la Rosada no implique "delegar facultades que son propias del Congreso que recuperamos después de 14 años". Así se refería a que el ex presidente Mauricio Macri eligió no prorrogar en enero de 2018 la Emergencia Económica, por que consideró que el país había salido de esa situación. Pero cuatro meses después, el mandatario terminó pidiendo casi u$s 57 mil millones al FMI.

Además de las emergencias, también se enviará al Congreso el proyecto de Ley de Solidaridad Social

Justamente este escenario de crisis económica es el que argumenta el equipo de Fernández para enviar al Congreso las tres emergencias. También promoverán la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, que anticipó el miércoles el ministro de Economía, Martín Guzmán. Ese día, el funcionario venía de reunirse con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, la vice Cecilia Todesca, quien estará al frente de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, entre otros. Marcó del Pont podría estar trabajando en un plan de moratorias para empresas Pymes.

Pero, para el oficialismo, el foco estará en la Emergencia Económica que podría aprobar sin problemas en el Congreso, ya que tienen mayoría de legisladores. Justamente sobre este proyecto habló el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, el jueves por radio Nacional. "Es una ley marco donde se propone generar derivaciones de partidas, algún marco para cuestiones impositivas, fiscales", comentó el funcionario.

Cafiero comentó que no podrán detallar las partidas a reasignar, porque no conocen el nivel de déficit fiscal

Otro punto que adelantó Cafiero es que "específicamente las partidas y los montos no se pueden poner porque tenemos la dificultad de no saber el déficit fiscal que ha dejado el gobierno". Este parece que será un punto de discusión con Cambiemos, ya que sostiene que esa ley sería delegar "superpoderes" a la Casa Rosada.

Al cierre de esta edición, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, se dirigía a Casa Rosada. El motivo central de su visita será su debut y capacidad para que estos proyectos salgan aprobados antes del 31 de diciembre.