El Gobierno presentará una oferta "balanceada" a los buitres la semana que viene

El Gobierno argentino le presentará la semana que viene una oferta a los fondos buitre para intentar cerrar el capítulo por la deuda que sigue en default –y por la que los holsouts tienen a su favor los fallos firmes de la Justicia norteamericana-. Será, según especificó el presidente Mauricio Macri, una propuesta “balanceada”.

El anuncio sobre la proximidad de la presentación corrió por cuenta del ministro de Finanzas, Alfonso Prat Gay, quien acompañó a Macri en la conferencia de prensa con la que este mediodía (en Suiza, en la mañana argentina) cerró su participación en el Foro Económico Mundial en Davos.

Tras reconocer, en una entrevista con la agencia Reuters, que “Las negociaciones entre Argentina y sus acreedores que no aceptaron un canje de deuda no están yendo tan bien”, Macri matizó en la rueda de prensa: “Lo que he dicho es que hasta ahora no hay resultados concretos y que esperábamos tener la cosa más avanzada”. De hecho, se mostró esperanzado en que todavía pueda “haber un acuerdo a principios de este año”.

El mandatario resaltó lo extenso del conflicto y sostuvo que su Gobierno está “actuando en consecuencia”. “En persona les dijimos que estamos preparados para alcanzar un acuerdo. Estamos trabajando en eso, viendo las condiciones y volveremos a viajar: hay una reunión prevista para el 1 de febrero”, apuntó e insistió: “Lo antes posible tenemos que encontrar la forma para un acuerdo que sea balanceado para las dos partes”.

A su lado, Prat Gay completó la información confirmando la próxima presentación de una oferta a los holdouts.

Más temprano, en declaraciones a agencias internacionales y en una charla sobre “El dilema global de la deuda”, el ministro había hablado de una oferta “justa” para “dejar atrás” el problema del default. “En nuestro primer mes en el gobierno estamos acudiendo a la negociación y queremos poner una oferta en la mesa. Queremos que esto quede en el pasado, pero en términos justos, por supuesto”, agregó.

Cuando le preguntaron sobre cuál es ese valor “justo”, respondió: “Es una pregunta difícil”. Pero recordó que anteriores ofertas realizadas por el país en 2005 y 2010 consistieron en 120 dólares por dólar de deuda, que fueron rechazadas, y precisó que los buitres reclaman 350 dólares.

“Lo que decimos es: ‘Vamos a discutir el interés a aplicar porque en ningún ámbito, ni siquiera en el mercado inmobiliario, se va a encontrar una inversión tan sustanciosa’”, añadió el ministro, que retomó la idea de que el cierre que tenga el litigio entre Argentina y los holdouts “sentará precedentes para la próxima burbuja que llegue”.