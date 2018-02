El Gobierno presentará una nota en la CIDH para limitar las decisiones de Zaffaroni

Ex juez de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni, polémico por sus dichos

Las declaraciones que Eugenio Zaffaroni realizó el martes por la noche colmaron la paciencia del Gobierno, que en los próximos días diseñará una estrategia judicial para solicitar ante tribunales internacionales que el ex juez de la Corte Suprema de Justicia deje su cargo actual en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Zaffaroni, en una entrevista con la señal de cable C5N, reiteró su desde de que Mauricio Macri deje la presidencia antes de 2019, y generó el rechazo inmediato del ministro de Justicia Germán Garavano, quien lo calificó como "antidemocrático" y además no dudó en pedirle que renuncie a su cargo en la CIDH.

"Si se van antes vamos a tener menos deuda, vamos a poder resolver el problema. Es un deseo, puede ser que se vayan en 2019, total hay un año de diferencia, pero esto nos está llevando a una catástrofe social", expresó Zaffaroni sobre la gestión de Cambiemos. Y profundizó: "Esto no termina bien, nunca termina bien. No terminó bien en 1982, no terminó bien en 2001. Evitemos una catástrofe de esa naturaleza de alguna forma. O sacan el pie del acelerador un poco o vamos a tener un final parecido".

Fue la segunda vez que Zaffaroni hizo público su deseo de que Macri deje la presidencia antes de las elecciones de 2019, lo que motivó una réplica directa de Garavano, pero también de otros actores del Gobierno. El ministro de Justicia sostuvo que Zaffaroni "presenta una visión antidemocrática que los argentinos dejamos atrás. Insiste con posturas políticas dudosas". También añadió: "Pone en crisis y termina desprestigiando a todo el sistema interamericano de Derechos Humanos", tras lo cual consideró que "no debiera seguir siendo juez de la Corte Interamericana".

Según pudo saber El Cronista, la intención oficial es que Zaffaroni no se exprese en la opinión que debe dar la CIDH, por pedido de la Comisión Internacional de Derechos Humanos, sobre la validez de los juicios políticos o impeachment en la región, tales como el que derivó en la destitución de Dilma Rousseff como presidenta de Brasil. La nota que presentará el Gobierno ante el organismo se redactará en los próximos días y se enviará entre el martes y miércoles próximos.

En Casa Rosada saben que es muy difícil poder lograr que, tal como expresó Garavano, Zaffaroni renuncie a su cargo. Pero sí creen que si se suman las denuncias en su contra, su imagen se puede desgastar y su poder podría limitarse. Entienden que, por ejemplo, su parcialidad podría influir en casos que lleguen a la Corte Interamericana, en causas que involucren, por ejemplo, a dirigentes como Lula Da Silva. En expedientes en los que pudiera ser parte la ex presidenta Cristina Fernández, por caso, Zaffaroni no podría expresarse por ser del mismo país.

A las críticas contra Zaffaroni, además de Garavano, se sumó el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj. En Twitter, el funcionario expresó: "Mi enérgico rechazo a sus declaraciones, muestra de su desprecio por la democracia". Y agregó que recurrió a la CIDH porque "su presencia desprestigia al sistema interamericano de derechos humanos".

Además, otra denuncia contra el ex juez de la Corte Suprema de Justicia, la presentará la asociación Usina de Justicia, que lidera Diana Cohen Agrest, y que contará con el patrocinio de Guillermo Lipera, presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires.