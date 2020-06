El Gobierno pone en juego desde hoy el consenso social con un aislamiento severo

A 48 horas del inicio de una nueva fase más estricta de la cuarentena en la zona metropolitana, con el regreso de mayores controles a la circulación, en la Casa Rosada aún resuenan los ecos de un sincericidio oficial en el prólogo del nuevo "esfuerzo" que se le pide a la ciudadanía hastiada del aislamiento obligatorio que el sábado cumplió 100 días. "Si podemos decir 'cuarentena hasta el 15 de septiembre', yo compro", admitió el viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, hace dos semanas.

En el trío administrativo del confinamiento del AMBA, la frase del dirigente de ADN cristinista no cayó bien: no por su contenido sino por hacerlo público. No pocos en el Frente de Todos comparten similar estimación. En el mensaje grabado en la Quinta de Olivos el viernes, Alberto Fernández evitó añadir la palabra "último" al pedido de un "esfuerzo". Fue un debate en el comité de Salud dos días antes, con la exigencia de Horacio Rodríguez Larreta de fijar un "principio y un final" del endurecimiento. "Estos 20 días serán clave. Después se va aflojar", sentencian en un despacho de Balcarce 50 donde evitan, igual, garantizar cuánto de "nueva normalidad" habrá inmediatamente después del 17 de julio.

Con menos ataduras políticas, el médico Luis Cámera, integrante del comité de expertos que asesora al Gobierno, auguró ayer en CNN Radio: "Vamos a pelearle al virus en julio, en agosto y seguramente en septiembre". "La cuarentena (en algún momento) se va a flexibilizar con extremo cuidado, liberando actividades con protocolos. No nos vamos a desembarazar del virus con facilidad", concluyó el experto.

Aún con 48 horas por delante para ajustar la marcha atrás que comenzará pasado mañana, en el oficialismo prefieren todavía no adelantarse. "Un día a la vez", es la máxima albertista. Con la economía pospuesta ("después habrá tiempo de arreglarla", dice el Presidente), la administración sanitaria de la cuarentena, que fue definida en los últimos tres meses como "exitosa", es central para la autoridad política de un Fernández que ató su suerte a no repetir las temidas imágenes de colapso hospitalario que se vieron en otras partes del mundo.

Esta medianoche venció el ramillete de permisos de circulación que se habían establecido tras varias etapas de flexibilización. Los trabajadores esenciales de las 24 actividades aprobadas, las mismas que en marzo, tendrán dos días para la renovación.

Con la experiencia que dejó la entonces inédita medida del 20 marzo, con idas y vueltas ante el surgimiento de problemas inesperados, desde el Ministerio de Transporte de Mario Meoni sumaron ayer que habrá certificados especiales de 24 horas, dos por semana, para casos puntuales: como los padres y madres separados o los que asisten a un familiar, entre otros.

En el Ministerio de Seguridad de Sabina Frederic avisan que regresarán los operativos estrictos que se habían relajado con el correr de las fases. "La idea es ajustar, con más controles que empiezan mañana (por hoy). El miércoles esperamos una baja de gente circulando", confiaron. Las fuerzas federales patrullarán los accesos entre Ciudad y provincia y en las rutas. Las policías locales se ocuparán de "persuadir" en las calles. "Algún insulto esperamos", se preparan en el ministerio porteño.

Será clave el cumplimiento ciudadano en lo que viene. Sin hablar de penalidades, en la administración de Axel Kicillof prefieren apuntar a que se buscará la concientización, a través de actualización de datos (de casos y ocupación hospitalaria) y propagandas como las que ya comenzaron a emitirse.