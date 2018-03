El Gobierno no le pagará sueldos a los diputados del Parlasur

El Gobierno reforzó su estrategia de no pagarle los sueldos a los 43 diputados del Parlasur. A través de una Decisión Administrativa que publicó el viernes, la Casa Rosada definió que se hará responsable de los viáticos de los legisladores cuando haya sesión en Montevideo.

El Gobierno detalló el viernes que abonará pasajes y viáticos de u$s 200 dólares por día de asistencia a las sesiones del Parlasur. Esa iniciativa, en los hechos, responde a que la Casa Rosada decidió no pagarle el sueldo a los legisladores de ese órgano elegidos en octubre, tal como viene haciendo en los últimos tres meses.

El Gobierno retoma el sistema que se aplicaba con los diputados nacionales designados en forma indirecta como representar del país en el Parlasur. "La idea es sólo pagar los viáticos hasta 2020 que es cuando el órgano va a empezar a funcionar", alertan desde el oficialismo, en alusión a que recién para esa fecha Brasil y Uruguay habrán designado a sus representantes en elecciones directas. "Los kirchneristas sólo querían ir al Parlasur, a cobrar sueldos como si fueran diputados del Congreso, y todavía este órgano no funciona a pleno... No tiene sentido", agregan en Casa Rosada.

La iniciativa refuerza la campaña que llevan adelante los referentes del bloque Cambiemos, Mariana Zuvic y Fabián Rodríguez Simón, quienes en 2015 celebraron que la Justicia anulara la inmunidad parlamentaria para los legisladores del Parlasur. Ahora encabezan la campaña "Chau Privilegios", en la que se muestran junto a líderes del oficialismo como la diputada Elisa Carrió y los mandatarios María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta. El objetivo es, según publicó Zuvic en Twitter, "trabajar sin cobrar hasta que el Parlamento funcione de forma plena".

El kirchnerismo, que tiene 26 de los 43 parlamentarios, cuestionó que el oficialismo no pague los sueldos. Desde el FpV, Cristian Bello criticó que "en diciembre, por primera vez, elegimos representantes en el Parlasur de forma directa, bajo una ley que nos equipara con los diputados nacionales". Desde este bloque indican que harán reclamos por las vías administrativas, pero que no lo incluirán en la primera sesión. "No podemos llevar un tema local. Allí nos vamos a enfocar en la precaución por el dengue", agregó el diputado por Entre Ríos.

En esa sesión, Cambiemos también buscará quitarle la jefatura del Parlasur a Jorge Taiana (FpV). De esa jugada está a cargo Rodríguez Simón, quien quiere pedir una votación abierta el próximo 14 de marzo. "Taiana no fue electo presidente, solo vicepresidente en una votación dudosa", apuntó el diputado de Cambiemos, quien dio a entender que el kirchnerismo acordó el traspaso del mandato con el chavista Saúl Ortega, que presidió el Parlasur hasta diciembre. Una de las posibilidades que maneja el Gobierno es impulsar a Jorge Vanossi al frente del órgano, con algún referente del peronismo al frente del bloque, en busca de dividir al FpV. Es que perciben que en ese espacio hay descontento por la elección de Agustín Rossi como jefe de bloque K.

En cambio, desde el sector de Taiana, dan por descontado que buscarán quitarles la presidencia el 14 de marzo. Pero recuerdan que lo mismo buscó Cambiemos en la mesa directiva de febrero, en busca de conseguir el apoyo de los nuevos diputa dos de Venezuela, en su mayoría, antichavistas. "Nadie les dio pelota, mientras a nosotros nos ratificaron al frente del Parlasur", recordaron.