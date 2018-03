El Gobierno no le envía fondos a Gustavo Arribas para la AFI

Respaldado por el Gobierno ante las acusaciones de haber cobrado coimas desde Brasil, Gustavo Arribas no ha tenido en enero el mismo apoyo oficial en cuanto a fondos presupuestarios recibidos por la Agencia Federal de Inteligencia, el área que encabeza. Durante todo el mes, e incluso en la primera semana de febrero, la AFI no recibió un solo centavo de Presidencia de la Nación, según consta en el Sitio del Ciudadano, que actualiza de modo constante la Secretaría de Hacienda.

De acuerdo al programa 16 del servicio 302, la ex SIDE no tuvo envíos de fondos en los 37 días que lleva el año. Con un presupuesto anual de $ 1804,4 millones, que representa el 26,6% de todas las partidas que dependen de Presidencia, el área ha tenido un crecimiento económico sostenido durante los últimos años, tanto cuando era parte del kirchnerismo, como en los primeros 14 meses del gobierno de Mauricio Macri.

Creada por Cristina Fernández de Kirchner hace dos años, en el marco de la todavía irresuelta muerte del fiscal Alberto Nisman, la AFI casi duplicó los fondos que había tenido en 2014, el año anterior, su antecesora SI, pasando de $ 686,6 millones a $ 1272,3 millones. En 2016, sus fondos saltaron a

$ 1449,9 millones y este año, a los citados $ 1804,4 millones.

Por eso sorprende que aún no haya recibido el primer tramo de su partida anual, a diferencia de todos los otros programas que se encuentran bajo la órbita de Presidencia, a los que ya ingresaron $ 144,4 millones. Por ejemplo, a la Secretaría General ya se le devengaron $ 75,9 millones; a la Autoridad Regulatoria Nuclear, $ 20,1 millones; a la Secretaría de Legal y Técnica, $ 19,6 millones; al Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, $ 14,45 millones; a la Sedronar, $ 13,1 millones; y a la Sindicatura General de la Nación, $ 1,2 millones. En la columna de AFI sobresale $ 0,00.

Mientras Arribas buscó desligarse de las acusaciones en el Congreso de la Nación la semana pasada, el Gobierno espera que el tono de la denuncia iniciada a raíz de una nota periodística del diario La Nación vaya perdiendo peso, más allá de que en la Justicia se tramitan dos denuncias en su contra por, presuntamente, haber recibido coimas por casi u$s 600.000 de Leonardo Meirelles, un financista brasileño involucrado en el escándalo denominado mundialmente como "Lava Jato".

Arribas sólo reconoció una de esas operaciones, por u$s 70.000, y la adjudicó a una operación inmobiliaria, aunque luego cambió su explicación y argumentó que le vendió a Meirelles cuadros y muebles. Funcionario de su riñón más cercano, Arribas fue defendido por Macri, quien no bien se conoció la noticia calificó la acusación como un cuento y lo confirmó en su cargo en la AFI. Ese guiño oficial no se traduce hasta ahora en los números.