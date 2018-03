El Gobierno negó que los protagonistas de un confuso video fueran los detenidos

Un video casero que mostraba la detención de dos personas a las que se identificó con Cristian Lanatta y Víctor Schillaci, generó fuertes acusaciones entre el gobierno nacional y el santafesino. Finalmente, por la tarde, se comunicó que no era ninguno de los dos hombres que estuvieron prófugos y que fueron capturados el lunes.

La presunción de que los hombres del video eran los detenidos sembró una hipótesis falsa de que, luego de capturarlos, la Policía santafesina decidió liberarlos y, se insinuó, de ese modo expuso al Ejecutivo nacional, que el sábado había anunciado la captura de los tres delincuentes y luego tuvo que retractarse.

Por la tarde, desde el Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich, confirmaron que fue descartada la hipótesis que indicaba que los protagonistas fueran los condenados. De acuerdo a fuentes oficiales no son los ex prófugos quienes aparecen en un video en una ruta rural de Cayastá, arrodillados afuera de un automóvil color bordó y rodeados por policías. La difusión de las imágenes había disparado la versión que indicaba que los prófugos habían sido capturado dos veces. Por la mañana el secretario de Seguridad, Eugenio Burzaco, había dicho que se estaban analizando en detalle las imágenes y que las enviarían a un "laboratorio para que sean más nítidas". "Queremos estar seguros de que, primero, son las personas que estábamos buscando. Segundo, comprender las fuerzas que están actuando en ese proceso y ver también si la fecha se corresponde con el día sábado", sostuvo el secretario de Seguridad. Por la tarde, la ministra dijo que las imágenes se estaban "analizando" y que el Gobierno no daría veracidad hasta que "no haya un informe técnico".

Cerca de las 17 se conoció la noticia de la aparición de un vecino de Santa Fe que se había comunicado al 911 para decir que, al ver el video, se había reconocido como uno de los detenidos junto a sus amigos. En las imágenes se ve a al menos dos uniformados -que por el color de la vestimenta serían de Gendarmería-, apuntando a los tres ocupantes de un vehículo: los hombres salen, con manos arriba y a disposición de entregarse, incluso queda de rodillas.

Se sabe que desde el jueves pasado los uniformados de distintas fuerzas realizaban intensos operativos y controles vehiculares para dar con los fugados de la cárcel de General Alvear. El fiscal de Santa Fe Estanislao Giavedoni, a cargo de la causa que investiga el secuestro y el robo a un ingeniero agrónomo y a un productor agropecuario por parte de los prófugos, confirmó la aparición de ese testimonio y aclaró que se estaba verificando la autenticidad de sus dichos. Pasadas las 19, fuentes oficiales indicaron que la Policía Federal había concluido el análisis del video: los tres sujetos no eran los prófugos.

El episodio, no obstante, resintió la relación entre los gobiernos santafesino, bonaerense y el nacional, que ya había tenido algunos cruces por los operativos en las semanas previas. Causó, además, un fuerte enfrentamiento entre la diputada Elisa Carrió, el ex gobernador santafesino Antonio Bonfatti y el actual mandatario de esa provincia Miguel Lifschitz.