El Gobierno muestra enojo con la Corte, tras dos fallos en contra

Una serie de fallos en contra se volvieron la gota que rebalsó el vaso. El ministro de Justicia, Germán Garavano, no pudo esconder la tensión que viene arrastrando con la Corte Suprema y este miércoles llegó a tildarla de "opositora".

"Siempre son los mismos tres…", se quejaron en el Gobierno. La inquina apuntaba contra los jueces Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y (especialmente) Ricardo Lorenzetti. En las últimas horas, los ministros determinaron que los exiliados durante la última dictadura deben cobrar la misma indemnización que los que estuvieron detenidos en ese período. En 2016, una resolución del Gobierno de Mauricio Macri propiciaba justamente que se les asigne un monto menor.

Más recientemente, el 1 de octubre la Corte fue a contramano con una medida que adoptó el Presidente tras caer en las PASO. El máximo tribunal estableció que la reducción del IVA y del impuesto a las ganancias no puede afectar los fondos de coparticipación que corresponden a las provincias.

En ese contexto, Garavano mostró sus diferencias. "Quiero creer que es una Corte independiente, tan independiente que parece opositora. Pero realmente es una Corte independiente, me parece", señaló el titular de la cartera de Justicia, en declaraciones a radio La Red.

En el Gobierno lamentan desde el comienzo haber seleccionado a Carlos Ronsenkrantz como titular de la Corte. "El rol del titular de la Corte es consenso y la Corte es un ente político. No podés no hablar con tus pares y negociar. Sabes que Maqueda es peronista y no va a ir en contra de leyes laborales ni previsionales. Entonces, tenés que negociar… Fue un error haber metido a un técnico", comentaron desde el ala judicial de la Casa Rosada, hace unos meses.

Garavano aprovechó para opinar sobre la Corte cuando presentó junto a su par de Seguridad, Patricia Bullrich, un proyecto de ley que crea la figura del perjurio y que además busca penalizar "a toda persona que sea parte de un proceso judicial, ya sea penal, civil o administrativo e incurra en una falsedad u omita en todo o en parte la verdad". En ese ámbito, el ministro tuvo que responder sobre los últimos fallos de la Corte. "Los fallos no hay que leerlos como que son contra el Gobierno, porque esta diferencia la va a pagar el Estado, la vamos a pagar todos con nuestros impuestos", planteó Garavano.

La tensión entre el Gobierno y la Corte existió desde que llegó Macri a la Rosada, cuando el máximo tribunal falló frenar la detracción del 15% de la coparticipación a las provincias.

Las internas también salen a la luz. Elisa Carrió ayer explotó contra el diputado oficialista, Nicolás Massot, luego de que se difundiera una foto del cordobés con el candidato del Frente de Todos, Sergio Massa. "Dejemos a los blandos las conversaciones con Fernández y Massa para entregar la cabeza de Macri", escribió. Su mensaje no sólo iba dirigido a Massot, también apuntaba contra un ministro del gabinete, con quien mantiene tensión.